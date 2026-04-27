English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Sakshi Singh Watch: మైదానంలో కళ్లన్నీ ధోనీ భార్య సాక్షిపై.. ఆమె ధరించిన వాచ్‌ ధర ఎంతో తెలుసా?

Sakshi Singh Watch: మైదానంలో కళ్లన్నీ ధోనీ భార్య సాక్షిపై.. ఆమె ధరించిన వాచ్‌ ధర ఎంతో తెలుసా?

Sakshi Singh Dhoni Grabs All Attention On Her Luxury Watch Of Richard Mille RM 67 02 Watch: ఐపీఎల్‌ 2026లో ఉత్కంఠగా సాగుతుండగా.. క్రికెట్‌ విశేషాలు పక్కనపెడితే కొన్ని ప్రత్యేక వార్తలు కనిపిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే మ్యాచ్‌లో నిత్యం సందడి చేసే ధోనీ భార్య సాక్షిపైనే ఈసారి అందరి కళ్లు పడ్డాయి. ముఖ్యంగా ఆమె ధరించిన వాచ్‌పై చర్చ జరుగుతోంది. ధోనీ వాచ్‌ భార్య ధర, మోడల్‌ ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
1 /6

ఐపీఎల్‌ 2026లో అగ్ర జట్టుగా ఉన్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ పడుతూ లేస్తోంది. ఆట తీరు పేలవంగా సాగుతున్నా ఇంకా మైదానంలోకి సీనియర్‌ ఆటగాడు, మాజీ కెప్టెన్‌ ధోనీ సింగ్‌ రావడం లేదు. గ్రౌండ్‌లోకి రాకపోయినా స్టాండ్స్‌లో సందడి చేస్తే చాలు అని ప్రేక్షకులు, ఆయన అభిమానులు భావిస్తుంటారు. ఆయనేమో కానీ ధోనీ భార్య మాత్రం సాక్షి సింగ్‌ సందడి చేస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /6

ఏప్రిల్‌ 23వ తేదీన ముంబై ఇండియన్స్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌కు ధోనీ భార్య సాక్షి సింగ్‌ హాజరయ్యారు. స్టాండ్స్‌లో ఉండి మ్యాచ్‌ను చూస్తూ ఎంజాయ్‌ చేశారు. అయితే కెమెరా కళ్లన్నీ ఆమె ధరించిన వాచ్‌పై పడ్డాయి. ఆమె ధరించిన వాచ్‌ చాలా లగ్జరీ వాచ్‌ అని తెలుస్తోంది.

3 /6

సాక్షి సింగ్‌ ధోనీ తన చేతికి ఆకుపచ్చ రంగు వాచ్‌ ధరించారు. ప్రేక్ష‌కుల గ్యాల‌రీలో కూర్చున్నా ఆమె వాచ్‌పై కెమెరా కళ్లు పడ్డాయి. ఆమె ధరించిన వాచ్‌ ధర సుమారు రూ.3 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఆమె ధరించిన వాచ్‌ కంపెనీ పేరు రిచ‌ర్డ్ మిల్లి.

4 /6

లగ్జరీ వాచ్‌ల్లో రిచ‌ర్డ్ మిల్లి కంపెనీ ఒకటి. సాక్షి సింగ్‌ ధోనీ ధరించిన వాచ్‌ పేరు: రిచ‌ర్డ్ మిల్లి ఆర్ఎం 67-02. ఆ వాచ్ సుమారు రూ.3,34000 డాల‌ర్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అంటే మన భారతదేశ కరెన్సీతో పోలిస్తే సుమారు 3.1 కోట్లు

5 /6

రిచ‌ర్డ్ మిల్లి ఆర్ఎం 67-02 ఆల్ట్రా లైట్‌వెయిట్ చేతి గ‌డియారం. అథ్లెట్ల కోసం స్విస్ కంపెనీ ఆ వాచ్‌ను డిజైన్ చేసింది. వాచ్ కేసు సైజు 47.52 x 38.70 x 7.80 ఎంఎం. క్వార్ట్జ్ టీపీటీతో తయారు చేసిన వాచ్‌లు ఎల్లో, గ్రీన్ క‌ల‌ర్స్‌ ద‌క్షిణాఫ్రికా జాతీయ జెండాను సూచిస్తాయి.

6 /6

ప్రేమించి సాక్షిని 2000 సంవత్సరంలో ధోనీ వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వారికి జీవా ధోనీ అనే కుమార్తె ఉంది. ధోనీ ఎక్కడ కనిపించినా సాక్షి ధోనీ ప్రత్యక్షమవుతుంది. క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ల్లో అయితే ధోనీ కన్నా ఎక్కువ సాక్షి హడావుడి చేస్తుంటుంది.

Next Gallery

