సిద్ధార్థ్, ఇలియానా జంటగా నటించిన 'ఆట' సినిమాలో హీరోయిన్గా తనను తీసుకోలేదనే కోపంతో నటి త్రిష తెలుగు నిర్మాత ఎంఎస్ రాజుతో గొడవ పడిందట. తనకు బదులుగా ఇలియానాను తీసుకోవడంతో త్రిష పెద్ద గొడవ చేసిందట. ఇదే విషయాన్ని సదరు నిర్మాత ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు.
అయితే నటి త్రిషతో తనకు తన సినీ నిర్మాణ సంస్థకు ఎంతో చొరవ ఉందని నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు స్పష్టం చేశారు. 'వర్షం' సినిమా కోసం హీరోయిన్ను వెతుకుతున్న సమయంలో.. ఒకరోజు తాను మహేష్ బాబు ల్యాప్టాప్లో త్రిష ఫొటో చూసినట్లు అతను చెప్పుకొచ్చాడు.
త్రిష లుక్స్ నచ్చడంతోనే ఆమెను ప్రభాస్ సరసన 'వర్షం' సినిమాకు ఎంపిక చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయం నుంచే త్రిష తమ కుటుంబంలో ఒక సభ్యురాలిగా మారిపోయిందని ఎంఎస్ రాజు అన్నారు.
అయితే ఎంఎస్ రాజు నిర్మాణంలో సిద్ధార్థ్ హీరోగా 'ఆట' సినిమా తెరకెక్కుతున్న సమయంలో ఒక క్రేజీ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా తనను కాకుండా ఇలియానాను తీసుకోవడంతో త్రిష తీవ్రంగా అలిగిందట. "నేనే హీరోయిన్గా చేస్తాను.. షూటింగ్కు వస్తాను" అంటూ త్రిష తనకు ఫోన్లు చేసి మరీ గొడవ పెట్టాడని ఎమ్మెస్ రాజు నవ్వుతూ చెప్పారు.
ఆమె తన బ్యానర్పై ఉన్న ప్రేమ, చొరవ వల్లే హీరోయిన్ త్రిష తనలో అలా గొడవ పడిందని, అంతటి అనుబంధం తమ మధ్య ఉండేదని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఎమ్మెస్ రాజు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారాయి.