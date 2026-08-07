/MS Raju: రియల్ పాములతో షూటింగ్.. దేవి సినిమా టైంలో ముగ్గురు మృతి.. ఆశ్చర్యకరమైన కారణాలు చెప్పిన ఎం.ఎస్. రాజు..!

MS Raju:ఒకప్పుడు తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో సంచలన విజయం సాధించిన 'దేవి' సినిమా గురించి నిర్మాత ఎం.ఎస్. రాజు తాజాగా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సంఘటనలు ఇప్పటికీ తనకు గుర్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు.
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్, 'దేవి' సినిమా షూటింగ్లో నిజమైన పాములను ఉపయోగించారని, ఆ సమయంలో ఒకరు చనిపోయారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అది నిజమేనా? అని ప్రశ్నించారు. దీనికి ఎం.ఎస్. రాజు ఆశ్చర్యకరమైన సమాధానం ఇచ్చారు.ఆయన మాట్లాడుతూ, ఒకరు కాదు, మొత్తం ముగ్గురు చనిపోయారు అని చెప్పారు. అందులో ఒకరు పాము కాటు వల్ల మరణించారని తెలిపారు. మిగిలిన ఇద్దరిలో ఒకరు షూటింగ్లో పాల్గొన్న తర్వాత మరో కారణంతో మరణించారని, ఇంకొకరు కూడా వేరే పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారని వివరించారు.
ఈ సంఘటనల తర్వాత చాలా ఆలోచించానని ఎం.ఎస్. రాజు చెప్పారు. ముఖ్యంగా దేవతలు, నాగులు వంటి ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఎంతో భక్తి, నిష్ట ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అలాంటి కథలను సాధారణంగా చూడకూడదని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ పని చేయాలని చెప్పారు.
ఈ సంఘటనల తర్వాత తాను కొన్ని ప్రత్యేక పూజలు కూడా చేయించానని ఎం.ఎస్. రాజు వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత ఎలాంటి సమస్యలు రాలేదని, అంతా సవ్యంగా ముగిసిందని చెప్పారు. ఇలాంటి సినిమాలు చేసే ప్రతి ఒక్కరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ఇక 'దేవి' సినిమా విషయానికి వస్తే, ప్రముఖ దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అప్పట్లో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. భక్తి, హారర్, సస్పెన్స్ అంశాల కలయికతో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచి తెలుగు సినీ చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది.
ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా ప్రేమ నటించి తన నటనతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అలాగే సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కెరీర్లో కూడా ఈ సినిమా ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ చిత్రం ద్వారానే ఆయన పేరుకు ముందు 'దేవి' అనే పదం చేరింది. అప్పటి నుంచి ఆయన దేవి శ్రీ ప్రసాద్ పేరుతోనే ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు.
ఎం.ఎస్. రాజు చెప్పిన ఈ విషయాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఆయన చెప్పిన సంఘటనలు ఆయన వ్యక్తిగత అనుభవాలుగా చెప్పినవే తప్ప, వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు లేదా అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు. అయినప్పటికీ, 'దేవి' సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీశాయి.