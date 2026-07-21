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Uday Kiran:సినిమాల్లో సక్సెస్ కావాలంటే వీక్ మైండ్ వద్దు.. ఉదయ్ కిరణ్‌పై నిర్మాత వ్యాఖ్యలు

Written ByVishnupriya
Published: Jul 21, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:36 AM IST

Uday Kiran:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఒకప్పుడు వరుస విజయాలతో స్టార్ హీరోగా ఎదిగిన ఉదయ్ కిరణ్ జీవితం ఇప్పటికీ చాలామందికి గుర్తుండిపోయే కథగా నిలిచింది. కెరీర్ ప్రారంభంలోనే వరుస బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాలు అందుకున్న ఆయన, ఆ తర్వాత వరుస పరాజయాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అనంతరం ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకోవడం సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర విషాదంలో ముంచెత్తింది.

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టాలీవుడ్

తాజాగా ప్రముఖ నిర్మాత, దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు ఉదయ్ కిరణ్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆయన, ఉదయ్ కిరణ్‌తో కలిసి పనిచేసిన అనుభవాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. మనసంతా నువ్వే, నీ స్నేహం వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను ఉదయ్ కిరణ్‌తో నిర్మించామని తెలిపారు. అనంతరం మరో సినిమా చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ, అప్పట్లో ఉదయ్ ఇతర ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉండటంతో అది సాధ్యపడలేదని చెప్పారు.  

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సినీ ఇండస్ట్రీ

తర్వాత తాను ఆట, వాన, మస్కా వంటి సినిమాలతో బిజీగా మారానని, అనంతరం తన కుమారుడు సుమంత్ అశ్విన్ సినీ కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టాల్సి వచ్చిందని ఎంఎస్ రాజు వివరించారు. ఆ సమయంలో ఉదయ్ కిరణ్ వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు లేదా ఆయన డిప్రెషన్‌లో ఉన్న విషయం తనకు తెలియదని అన్నారు.  

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ఉదయ్ కిరణ్ ఆత్మహత్య

ఈ సందర్భంగా సినీ రంగంలో నిలదొక్కుకోవాలంటే మానసిక ధైర్యం చాలా అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సినిమాల్లో విజయాలు, పరాజయాలు సహజం. ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే కెరీర్ ముగిసినట్టే కాదు. విజయాలు వచ్చే వరకు ప్రయత్నం కొనసాగించాలి. రాజకీయాల్లో ఒకసారి ఓడిపోయిన నాయకులు కూడా మళ్లీ విజయం సాధించే వరకు వేచి చూస్తారు. సినిమాల్లో కూడా అదే పట్టుదల అవసరం అని చెప్పారు.  

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డిప్రెషన్

అలాగే, వీక్ మైండ్ ఉన్నవాళ్లు సినిమాల్లోకి రావద్దు. ఒత్తిడిని తట్టుకునే మానసిక బలం లేకపోతే ఈ రంగంలో రాణించడం చాలా కష్టం. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా ముందుకు సాగాలి  అంటూ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.  

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ఎంఎస్ రాజు వ్యాఖ్యలు

ఎంఎస్ రాజు వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కొందరు ఆయన చెప్పిన విషయాల్లో వాస్తవం ఉందని అభిప్రాయపడుతుండగా, మరికొందరు ఉదయ్ కిరణ్ వ్యక్తిగత పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. అయితే, ఉదయ్ కిరణ్ మరణానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలపై గతంలో ఎన్నో చర్చలు జరిగినప్పటికీ, వివిధ కోణాలు మాత్రమే వెలుగులోకి వచ్చాయి. అందువల్ల ఆయన జీవితంపై లేదా మరణానికి సంబంధించిన అంశాలపై నిర్ధారణ లేని ఊహాగానాలను నిజాలుగా పరిగణించకూడదు.ప్రస్తుతం ఎంఎస్ రాజు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అగథ  చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. మిస్టరీ డివైన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కామాక్షి భాస్కర్ల ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

TAGS:
telugu movie news
film news
Producer MS Raju
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entertainment news

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