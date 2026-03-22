MSME Credit Guarantee Scheme: వ్యాపారవేత్తలకు అలెర్ట్.. MSMEలపై ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం.. మీకు బెనిఫిట్ ఉందో లేదో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి..!!

MSME Credit Guarantee Scheme: సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థలు (MSMEలు) దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన స్థంభంగా నిలుస్తున్న నేపథ్యంలో.. కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి అభివృద్ధికి మరింత ఊతమిచ్చేలా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎంఎస్ఎంఈల కోసం అమలులో ఉన్న పరస్పర రుణ హామీ పథకాన్ని సవరించినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ మార్పులు ముఖ్యంగా తయారీదారులు, ఎగుమతిదారులకు ఉపయోగపడేలా రూపొందించింది.
కొత్త సవరణల ప్రకారం.. రుణం తీసుకున్న యూనిట్లు నాలుగో సంవత్సరం తర్వాత ఐదు శాతం వరకు ముందస్తు చెల్లింపు (prepayment) చేయడానికి అనుమతి పొందాయి. అదనంగా, ఇంతవరకు ప్రధానంగా తయారీ రంగానికి మాత్రమే పరిమితమైన ఈ పథకాన్ని ఇప్పుడు సేవా రంగానికి కూడా విస్తరించారు. మరో కీలక మార్పుగా.. ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో యంత్రాలు లేదా పరికరాల ఖర్చు వాటాను 75 శాతం నుంచి 60 శాతానికి తగ్గించారు. దీంతో ఇతర వ్యయాలకు కూడా అవకాశాలు పెరిగాయి.
ఈ సవరించిన పథకాన్ని National Credit Guarantee Trustee Company ఫిబ్రవరి 24, 2026 నుంచి అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, రుణ హామీ గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. పాత విధానంలో ఈ కాలపరిమితి స్పష్టంగా నిర్ధారించలేదు.
ఈ పథకం ప్రయోజనాలు పొందాలంటే, యూనిట్లు కొన్ని అర్హత ప్రమాణాలను తీర్చాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ప్రతి ఏడాది కనీసం 25 శాతం అమ్మకాలు ఎగుమతుల రూపంలో ఉండాలి. అలాగే, నిర్దిష్ట ఎగుమతి రాబడి ప్రమాణాలను కూడా పాటించాలి. లాభదాయకంగా పనిచేస్తున్న సంస్థలకే ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
రుణ పరిమితిని గరిష్టంగా రూ.20 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా, మొత్తం రుణంలో 2 శాతం ముందస్తు చెల్లింపుగా గరిష్టంగా రూ.40 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నాలుగో, ఐదో సంవత్సరాల్లో ఒక్కొక్క శాతం చొప్పున తిరిగి చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ జరిగిన పక్షంలో, గ్యారెంటీ కవరేజ్ మొత్తం 75 శాతం వరకు ఉంటుంది. గ్యారెంటీ ఫీజు మొదటి ఏడాది పూర్తిగా మాఫీ చేయబడగా, ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం బకాయి రుణంపై 0.50 శాతం వసూలు చేస్తారు.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంఎస్ఎంఈల పాత్ర ఎంతో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఇవి భారతదేశ స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో సుమారు 30 శాతం వాటాను అందించడంతో పాటు, మొత్తం ఎగుమతుల్లో 45 శాతం వరకు వాటా కలిగి ఉన్నాయి. అలాగే 35 కోట్ల మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తూ, దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి బలంగా నిలుస్తున్నాయి.
ఈ సవరణలతో, ఎంఎస్ఎంఈలకు యంత్రాలు, పరికరాల కొనుగోలుకు మరింత సులభంగా రుణాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా తయారీ , ఎగుమతి రంగాల్లో వృద్ధి వేగవంతమవుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ‘వికసిత భారత్ 2047’ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఈ మార్పులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది.