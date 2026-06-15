/Muharram Holiday 2026:ముహర్రం పండుగతో విద్యార్థులకు భారీ ఊరట.. వరుసగా మూడు రోజులు సెలవుల సందడి!

Muharram Holiday 2026:జూన్ నెలలో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు ఒక మంచి వార్త ఉంది. ముహర్రం సందర్భంగా జూన్ 26 (శుక్రవారం) ప్రభుత్వ సెలవు ఉండటంతో చాలా మందికి వరుసగా మూడు రోజుల విశ్రాంతి లభించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వేసవి సెలవుల తర్వాత పాఠశాలలు, కళాశాలలు తిరిగి ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఈ విరామం విద్యార్థులకు ఊరటనివ్వనుంది.
ముహర్రం పండుగ కారణంగా జూన్ 26న ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించారు. ఆ రోజు శుక్రవారం కావడంతో వెంటనే శనివారం, ఆదివారం వారాంతపు సెలవులు వస్తాయి. దీంతో చాలా మందికి వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు దక్కే అవకాశం ఉంది.
ప్రత్యేకంగా పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, బ్యాంకు సిబ్బంది ఈ సెలవుల వల్ల ప్రయోజనం పొందవచ్చు. అయితే సెలవుల అమలు రాష్ట్రాల వారీగా, సంస్థల నిబంధనల ప్రకారం మారవచ్చు.
కొన్ని విద్యాసంస్థలు శనివారాల్లో తరగతులు నిర్వహించవు. అలాంటి చోట్ల విద్యార్థులకు పూర్తిగా మూడు రోజుల విశ్రాంతి లభించవచ్చు. అలాగే జూన్ చివర్లో ప్రారంభమయ్యే కొన్ని కళాశాలలు కూడా తమ అకడమిక్ క్యాలెండర్కు అనుగుణంగా షెడ్యూల్లో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది.
వేసవి సెలవులు ముగిసిన వెంటనే ఈ లాంగ్ వీకెండ్ రావడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. చాలామంది చిన్నపాటి పర్యటనలు, బంధువుల ఇళ్ల సందర్శనలు లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
అయితే అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒకే విధంగా సెలవులు ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు, పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు తమ పని విధానాన్ని కొనసాగించే అవకాశం కూడా ఉంది. అందువల్ల విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తమ పాఠశాల, కళాశాల లేదా కార్యాలయం నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.