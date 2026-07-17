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Mukesh Ambani Antilia House Price 2026: అంబానీ ఇల్లు ఇప్పుడు అమ్మితే ఎంత వస్తుందో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 17, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:39 PM IST

Mukesh Ambani Antilia House Price 2026:భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతుల్లో ఒకరైన ముఖేష్ అంబానీ కుటుంబం ముంబైలోని యాంటిలియా అనే విలాసవంతమైన భవనంలో నివసిస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన వ్యక్తిగత నివాసాల్లో ఇది ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ భవనం విలాసవంతమైన సౌకర్యాలతో పాటు ప్రత్యేకమైన నిర్మాణ శైలితో కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది.

India's Most Expensive House1/5

యాంటిలియా

అంబానీ ఇల్లు యాంటిలియా నిర్మాణం 2006లో ప్రారంభమై సుమారు నాలుగేళ్ల తర్వాత పూర్తయింది. ఆ సమయంలో ఈ భవనాన్ని నిర్మించడానికి దాదాపు రూ.15,000 కోట్ల నుంచి రూ.17,000 కోట్ల వరకు ఖర్చు అయినట్లు వివిధ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. భవనం బలమైన పునాదులు, ఆధునిక సాంకేతికతతో నిర్మించబడింది.  

Mukesh Ambani Home2/5

అంబానీ ఇల్లు

అయితే ప్రస్తుతం ఇదే భవనాన్ని నిర్మించాలంటే ఖర్చు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముంబైలో భూమి ధరలు, నిర్మాణ సామగ్రి, కార్మిక వ్యయాలు భారీగా పెరగడంతో ప్రస్తుతం యాంటిలియా వంటి భవనాన్ని నిర్మించడానికి రూ.38,000 కోట్ల నుంచి రూ.40,000 కోట్ల వరకు అవసరమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకే ఈ భవనాన్ని ఇప్పుడు విక్రయిస్తే దాని విలువ కూడా అదే స్థాయిలో ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.  

Antilia Value3/5

యాంటిలియా ధర

యాంటిలియా సుమారు 4 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించబడింది. ఈ భవనంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. మూడు హెలిప్యాడ్లు, ఆరు అంతస్తుల కార్ పార్కింగ్, వందల కార్లు నిలిపే అవకాశం, ప్రైవేట్ సినిమా థియేటర్, జిమ్, స్పా, ప్రార్థనా మందిరం వంటి ఎన్నో ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఇందులో ఉన్నాయి.ముంబైలోని అధిక ఉష్ణోగ్రతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా స్నో రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే భవనం బలమైన నిర్మాణంతో ఉండటంతో భారీ భూకంపాలను కూడా తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉందని సమాచారం.

Ambani House Price 20264/5

ముఖేష్ అంబానీ ఇల్లు విలువ

యాంటిలియా బయటి అందమే కాదు, లోపలి ఇంటీరియర్ కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ప్రతి అంతస్తును ప్రత్యేక శైలిలో రూపొందించినట్లు చెబుతారు. అత్యంత ఖరీదైన అలంకరణ వస్తువులు, ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఈ భవనం ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది.  

Antilia House5/5

భారతదేశంలో అత్యంత ఖరీదైన ఇల్లు

యాంటిలియా కేవలం ఒక ఇల్లు మాత్రమే కాదు. ఆధునిక నిర్మాణ కళకు, విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ప్రతీకగా నిలిచింది. నేటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి భవనాన్ని నిర్మించడం చాలా మందికి ఊహకే పరిమితం. అందుకే యాంటిలియా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

TAGS:
Mukesh Ambani
antilia house
Ambani House Price 2026
Antilia Value
Mukesh Ambani Home
India's Most Expensive House

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