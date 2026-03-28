Mukesh Ambani House Facts: ముఖేష్ అంబానీ ఇంట్లో ఒక్క ఏసీ కూడా ఉండదు.. కారణం ఏంటో తెలుసా..!

Mukesh Ambani House Inside Pics: ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ అంబానీ ముంబైలో నివసిస్తున్న ఆంటిలియా ఇల్లు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలావంతమైన భవనాలలో ఒకటిగా చెబుతారు. సకల సౌకర్యాలతో కట్టిన ఈ భవనం 27 అంతస్తుల్లో నిర్మించారు. అయితే ఈ ఇంటిలో అన్ని ఉన్నా.. ఒక్క ఏసీ లేదంటే మీరు నమ్ముతారా..? దీని వెనుక ఉన్న కారణం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
400,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఆంటిలియా భవన నిర్మాణం ఉండగా.. ఖర్చు మాత్రం రూ.15 వేల కోట్లపైనే అయింది. దక్షిణ ముంబైలోని ఆల్టామౌంట్ రోడ్ ప్రాంతంలో ఈ భవనం ఉండగా.. 570 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించారు.
ఈ ఇంటిలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నా.. ఒక్క ఏసీ యూనిట్ కూడా ఏర్పాటు చేయకపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ముంబైలో వేడి కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. మరీ వేడిని తట్టుకునేందుకు ఎలా నిర్మించారో చూద్దాం..
ఆంటిలియా భవనంలో ఏసీ స్థానంలో అత్యాధునిక కేంద్రీకృత శీతలీకరణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఎలాంటి కంప్రెసర్స్ లేదా అవుట్డోర్ యూనిట్లు లేకపోయినా.. చల్లగానే ఉంటుంది. ఈ భవనం బయట ఎంత శుభ్రంగా.. బ్యూటీఫుల్గా ఉంటుందో లోపల కూడా అంతే సుందరంగా ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేకరించిన మార్బుల్, అరుదైన పూల కుండీలు, పచ్చని ఇండోర్ మొక్కలతో లోపల చాలా అందంగా అలకరించారు.
సాధారణ ఏసీల నుంచి వచ్చే కూలింగ్ కారణంగా ఇవి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మొక్కలు, మార్బుల్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇంటి మొత్తం ఉష్ణోగ్రత ఆటోమెటిక్గా సెట్ అవుతుంది.
తెలుగు బ్యూటీ శ్రేయా ధన్వంతరి ఒకసారి ఆంటిలియా ఇంటిలోకి వెళ్లింది. ఆమెకు చలిగా అనిపించడంతో టెంపరేచర్ పెంచాలని ఫ్లోర్ మేనేజర్ను అడగ్గా.. 'సారీ మేడమ్.. ఇక్కడ పువ్వులు, మార్బుల్కు ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత అవసరం.. అది ఆటోమెటిక్గా ఉంటుంది. మేము టెంపరేచర్ మార్చడం కుదరదు..' అంటూ సున్నితంగా బదులిచ్చాడట.