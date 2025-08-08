Share Market: కోటీశ్వరులను చేసే షేర్.. లక్ష పెడితే అక్షరాల కోట్లు.. అదృష్టమంటే ఈ షేర్ కొన్నోళ్లదే..!!

HDFC Share Price: స్టాక్ మార్కెట్లో అద్భుతాలు చూడటం సర్వసాధారణమే. ఇన్వెస్టర్లకు ఊహించని విధంగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన ఓ షేర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ షేర్ ఇన్వెస్టర్లను కోటీశ్వరులను చేసింది.
HDFC Share Price: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల చర్యల కారణంగా స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాల్లో కొనసాగుతోంది. దాని ప్రభావం చాలా స్టాక్స్ పై కనిపిస్తోంది. భారీగా పెరిగిన కొన్ని మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ పడిపోయాయి. వీటిలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ స్టాక్ కూడా ఒకటి. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయిన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ స్టాక్స్ పడిపోయాయి. కానీ ఈ స్టాక్ దీర్ఘకాలంగా బుల్లిష్ గా ఉంది. ఇన్వెస్టర్లకు భారీ లాభాలను అందిస్తోంది. ఎందుకంటే లక్ష ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారికి ఏకంగా రూ. 3.50కోట్లకు పైగా రాబడిని అందించింది.
అయితే శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ స్టాక్ 1.17శాతం తగ్గి రూ. 1972ట్రేడింగ్ లో ఉంది. గత ఒక నెల రోజుల్లోనే దాని ఇన్వెస్టర్లు కొంచెం నష్టపోయారు. కానీ ఆరు నెలల లేదా ఏడాది కాలంలో రాబడిని పరిశీలించినట్లయితే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. దీర్ఘకాలంలో ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్ల జేబులను నింపుతుంది. ఒకే ఏడాదికాలంలో ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు అపారమైన సంపదను అందించింది.
ఏడాదిలో దీని రాబడి ఎప్డీ లేదా ఇతర పెట్టుబడి స్కీముల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏడాది క్రితం దీని ధర రూ. 1623.50గా ఉంది. ఇప్పుడు అది దాదాపు 1980గా ఉంది. అంటే ఈ స్టాక్ ఏడాదికాలంలో ఇన్వెస్టర్లకు దాదాపు 22శాతం రాబడిని అందించింది అని చెప్పవచ్చు.
గత ఐదేండ్ల కాలంలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ స్టాక్ చాలా హెచ్చుతగ్గులకు లోనైంది. కానీ లాభాలు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఒక ఏడాది కాలంలో ఈస్టాక్ దాదాపు 90శాతం రాబడిని అందించింది. అయితే 62నెలల్లో ఇన్వెస్ట్ మొత్తాన్ని రెట్టింపు చేసిందని చెప్పవచ్చు. అంటే 5ఏండ్ల కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ. మీరు జూన్ 2020లో లక్ష రూపాయల విలువ చేసిన షేర్లను కొనుగోలు చేసినట్లయితే..ఈ రోజు అది రెట్టింపు అయ్యేది.
సురేశ్ అనే వ్యక్తి జనవరి 1999వ సంవత్సరంలో ఈ షేరును రూ. 5.52 పెట్టి కొనుగోలు చేశాడు. అంటే రూ. 10 కంటే తక్కువే. ప్రస్తుతం ఆ షేరు విలువ దాదాపు రూ. 1980 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.అంటే ఇది ఇన్వెస్టర్లకు 35000శాతానికి పైగా రాబడిని అందించిందని అర్థం. దాదాపు 26ఏండ్ల క్రితం లక్ష విలువ చేసే షేరు కొనుగోలు చేస్తే నేడు వాటి విలువ రూ. 3.50కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉండేది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.