  • Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!

Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!

Mumaith Khan Health Condition: ఒకప్పుడు తన డాన్స్‌తో వెండితెరను ఊపేసిన ఐటమ్ బాంబ్ ముమైత్ ఖాన్, గత కొన్నేళ్లుగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు దూరమయ్యారో తెలుపుతూ తన జీవితంలోని చీకటి రోజులను పంచుకున్నారు. ఒక ప్రమాదం కారణంగా తాను ఏకంగా ఏడు సంవత్సరాల పాటు మంచానికే పరిమితమయ్యానని చెబుతూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రస్తుతం ఒక మేకప్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ను నడుపుతున్న ముమైత్ ఖాన్, తన కెరీర్ పీక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను వివరించారు. ముమైత్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కావాలని తప్పుకోలేదట. ఒక ప్రమాదం ఆమెను దూరం చేసింది. ఒక ప్రమాదం వల్ల ఆమె మెదడులోని నరాలకు తీవ్రమైన దెబ్బ తగిలింది.

కనీసం ఏడేళ్ల పాటు కదలకూడదని, బరువులు ఎత్తకూడదని డాక్టర్లు స్ట్రిక్ట్ కండిషన్ పెట్టారు. దీంతో ఆమె మంచానికే పరిమితం కావాల్సి వచ్చిందని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో వాడిన మందుల ప్రభావం వల్ల ఆమె బరువు పెరిగారు (లావు అయ్యారు). అయితే దీనిని ఆమె దేవుడు ఇచ్చిన విరామంగా భావించారే తప్ప కుంగిపోలేదని చెప్పారు.

ముమైత్ చిన్నతనం అంతా పేదరికంలోనే గడిచింది. రోజుకు రెండు రూపాయలు ఆదా చేయడం కోసం కిలోమీటర్ల కొద్దీ నడిచి స్కూల్‌కు వెళ్లేవారట. ఆ డబ్బును దాచి తండ్రికి ఇచ్చే చిన్నారి ముమైత్, కేవలం 13 ఏళ్ల వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. కష్టకాలంలో తన తల్లి తనను కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నారని, ఇప్పటికీ ఏ పని చేయాలన్నా తల్లి అనుమతి తీసుకుంటానని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.  

ఒకవేళ తాను నటిని కాకపోయి ఉంటే ఎలా ఉండేదో కూడా ముమైత్ సరదాగా పంచుకున్నారు. "నేను నటిని కాకపోతే, ఒళ్లంతా టాటూలు వేయించుకుని గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్‌లో స్థానం సంపాదించేదాన్ని" అని తన మనసులోని కోరికను బయటపెట్టారు. తన వ్యక్తిగత విషయాలను చాలా రహస్యంగా ఉంచుతానని, కేవలం సన్నిహితులకు మాత్రమే తన అసలు వ్యక్తిత్వం తెలుసని ఆమె వెల్లడించారు.

ఎంతో గ్లామరస్‌గా కనిపించే సెలబ్రిటీల జీవితాల వెనుక కూడా ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయని ముమైత్ ఖాన్ మాటలు నిరూపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె తన కొత్త మేకప్ అకాడమీ ద్వారా యువతకు శిక్షణ ఇస్తూ తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు.  

