Mumbai Drug Case: ముంబై డ్రగ్స్‌ కేసులో శ్రద్ధా కపూర్, నోరా ఫతేహిలకు ఊరట..నిర్దోషులుగా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన పోలీసులు!

Mumbai Drug Case Latest News: సినిమా ఇండస్ట్రీని కుదిపేసిన 2022 డ్రగ్స్ కేసు ఇప్పుడు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఇందులో డ్రగ్స్ తీసుకున్నారనే ఆరోపణలతో హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్, నోరా ఫతేహి, ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ ఓరీల పేర్లు అప్పట్లో బయటకు వచ్చాయి. కాగా, తాజాగా వారు మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకున్నారనే దానికి తగిన సాక్ష్యాలు లేవని స్పష్టమైంది. దీంతో వారి పేర్లను అభియోగ పత్రం నుంచి తొలిగించాలని యోచిస్తున్నట్లు ముంబై పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
2022లో ముంబై యాంటీ-నార్కోటిక్స్ సెల్ (ANC) ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి, దాదాపు 1,000 గ్రాముల మెఫెడ్రోన్ అనే శక్తివంతమైన సింథటిక్ డ్రగ్‌ను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో ఈ కేసు ప్రారంభమైంది. 

కాలక్రమేణా, పత్రాలు, రిమాండ్ నివేదికలలో బాలీవుడ్ నటి శ్రద్ధా కపూర్, డ్యాన్సర్ నోరా ఫతేహి, ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ ఓరీ వంటి వారి పేర్లు బయటకొచ్చాయి. ఈ ప్రముఖులు హాజరైన పార్టీలకు తాము డ్రగ్స్ సరఫరా చేశామని పట్టుబడిన నిందితుడు చెప్పినట్లు ఓ నివేదిక వెల్లడించింది.

ఈ సంచలనాత్మక వాదనలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని బలపరిచేందుకు ఎటువంటి పక్కా ఆధారాలు లేవని సీనియర్ ANC అధికారులు తాజాగా వెల్లడిస్తున్నారు. ఒక పోలీసు అధికారి 'ది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్'తో మాట్లాడుతూ.. "ఈ కేసుతో ప్రముఖులను ముడిపెట్టడానికి మా వద్ద ఇప్పటివరకు తగినంత ఆధారాలు లేవు" అని స్పష్టం చేశారు. 

మరో అధికారి మాట్లాడుతూ.. నిందితుడి వాంగ్మూలం వినడానికి గంభీరంగా అనిపించినప్పటికీ, "పక్కాగా రుజువులు లేకపోతే కోర్టులో దానికి పెద్దగా విలువ ఉండదు" అని వెల్లడించారు. 

దీంతో ఈ కేసులో ఆ రుజువులు లేవని తేలింది. దీంతో అధికారులు ఈ కేసు అనుబంధ ఛార్జిషీట్ నుండి శ్రద్ధా కపూర్, నోరా ఫతేహి, ఓరీల పేర్లను తొలగించి, వారికి వాస్తవంగా క్లీన్ చిట్ ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నారు.

