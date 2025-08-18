English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ అద్దిరిపోయే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?

Schools and colleges holiday in mumbai: నాన్ స్టాప్ గా కురుస్తున్న వర్షానికి జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో బీఎంసీ అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు. రేపు అంటే మంగళవారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవుల్ని ఇస్తు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
భారీ వర్షాలు దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై కూడా చిగురుటాకులా వణికిపొతుంది.ఈ క్రమంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా రోడ్లంతా జలమయం అయిపోయాయి. కనీసం విమానాలు కూడా ల్యాండింగ్ లకు సిగ్నల్ దొరక్క ఆకాశంలోనే కొన్ని నిమిషాల పాటు చక్కర్లు కొడుతున్నారు.

ఈ క్రమంలో.. భారీ వర్షాలతో.. అనేక ప్రధాన రహదారులు నీటమునిగాయి. వెస్టర్న్ ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే, అంధేరి సబ్‌వే, లోఖండ్‌వాలా కాంప్లెక్స్ వంటి ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్‌లు ఏర్పడ్డాయి. అటు హార్బర్ లైన్‌లో లోకల్ రైళ్లు కూడా 15 నుంచి 20 నిమిషాల ఆలస్యంగా నడిచాయి.  

భారీ వర్షాల దృష్ట్యా బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) ముందుజాగ్రత్త చర్యగా నగరంలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సోమవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి హాఫ్ డే సెలవు ప్రకటించింది. 

మరోవైపు, తాజాగా.. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ముంబై, థానే ప్రాంతాలకు ఆగస్టు 19 వరకు 'ఆరెంజ్ అలర్ట్' జారీ చేసింది. కొన్నిచోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ అలర్ట్ తో అప్రమత్తమైన బీఎంసీ అధికారులు రేపు అంటే.. మంగళవారం ఆగస్టు 19న అన్ని స్కూళ్లు , కాలేజీలకు కూడా హలీడేను ప్రకటించారు.   

గత 24 గంటల్లో దహిసార్‌లో 188 మి.మీ., శాంతాక్రూజ్‌లో 85 మి.మీ. చొప్పున వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఆగస్టు 21 వరకు మహారాష్ట్రలోని సగం ప్రాంతాల్లో రెడ్,  ఆరెంజ్ అలర్ట్ ను వాతావరణశాఖ అధికారులు జారీ చేశారు.   

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలోనే అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు కూడా మంగళవారం రోజు సెలవును ఇస్తున్నట్లు ముంబై అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు. ముఖ్యంగా.. మాన్ఖుర్డ్, గోవాండి, కుర్లా,  తిలక్ నగర్ స్టేషన్లలో భారీ వర్షంనీరు నిలిచిపోవడంతో హార్బర్ లైన్‌లో రైలు సర్వీసులు చాలా వరకు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.  

