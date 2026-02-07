English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు ఆ రోజున సెలవు..కలెక్టర్లకు ఆదేశం!

Municipal Elections Holiday: రాష్ట్రంలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ఓటర్లకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) శుభవార్త అందించింది. పోలింగ్ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా వీలు కల్పిస్తూ ఫిబ్రవరి 11న సంబంధిత ప్రాంతాల్లో స్థానిక సెలవు ప్రకటిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
రాష్ట్రంలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ఓటర్లకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) శుభవార్త అందించింది. పోలింగ్ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా వీలు కల్పిస్తూ ఫిబ్రవరి 11న సంబంధిత ప్రాంతాల్లో స్థానిక సెలవు ప్రకటిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నికల నిర్వహణలో ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా, పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో ఎన్నికల సంఘం ఈ ఆదేశాలను జారీ చేసింది.

పోలింగ్ జరిగే మున్సిపల్ పరిధుల్లోని ఈ క్రింది సంస్థలకు సెలవు వర్తించనుంది. అన్ని ప్రభుత్వ ఆఫీసులు, స్థానిక సంస్థలు, సహకార సంఘాలు మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (PSUs).

రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు. చాలా విద్యాసంస్థలను పోలింగ్ కేంద్రాలుగా ఉపయోగిస్తున్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

సాధారణంగా ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పనిచేసే వారికి ఓటు వేయడానికి సమయం దొరకదనే ఫిర్యాదులు ఉంటాయి. దీనిపై ఎస్‌ఈసీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలు, షాపింగ్ మాల్స్, ఇతర ప్రైవేట్ పరిశ్రమలలో పనిచేసే సిబ్బందికి ఓటు వేయడానికి తగిన వెసులుబాటు కల్పించాలి. వీలైతే ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు వేతనంతో కూడిన సెలవు (Paid Holiday) ఇవ్వాలని సూచించింది.

సెలవు ప్రకటించకుండా సిబ్బందిని విధులకు రావాలని ఒత్తిడి చేసే యాజమాన్యాలపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రతి జిల్లాలో ఈ సెలవు అమలును పర్యవేక్షించే బాధ్యతను జిల్లా కలెక్టర్లకు అప్పగించారు.

ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ప్రతి పౌరుడు భాగస్వామి కావాలని, ఓటు హక్కును వదులుకోవద్దని ఎస్‌ఈసీ కోరుతోంది. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లకు అవసరమైన కనీస సౌకర్యాలను కల్పించాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించింది.

School Holiday Municipal elections Local Holiday Feb 11 Telangana School Holidays TG school holidays District Collectors School holidays February 11 Polling School College Holidays

