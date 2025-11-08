English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Heart Attack: గుండెపోటు నుంచి కాపాడే దివ్య ఔషధం..నడుము చూట్టూ ఉన్న కొవ్వు మంచులా కరిగిపోతుంది!

Heart Attack: గుండెపోటు నుంచి కాపాడే దివ్య ఔషధం..నడుము చూట్టూ ఉన్న కొవ్వు మంచులా కరిగిపోతుంది!

Muskmelon Benefits: ప్రతిరోజూ భోజనానికి ముందు ఈ పండు రసం తాగితే, మీ నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు మంచులా కరిగిపోతుంది. దీంతో పాటు గుండె జబ్బులను నివారించేందుకు ఇది సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది. ఇంతకీ ఈ పండు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
కర్బూజ కాయ అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న పండు. కొంతమంది దీనిని ఆనందంగా తింటారు. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటాయి. 

పుచ్చకాయ గుండె రోగులకు కూడా మంచిది ఎందుకంటే ఇందులో మెగ్నీషియం, పొటాషియం ఉంటాయి. ఇవి రక్త నాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.  

గుండె జబ్బుల నుండి రక్షిస్తుంది. బరువు తగ్గడానికి పుచ్చకాయ తినడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.  

కర్బూజ పండు అనేది అధిక ఫైబర్ ఆహారం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. జీవక్రియ రేటును పెంచుతుంది.   

కర్బూజ కాయ కొవ్వును త్వరగా జీర్ణం చేస్తుంది. దీని వల్ల బరువు పెరగదు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. కర్బూజ కాయలో మంచి మొత్తంలో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది శరీర కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. 

కర్బూజ కాయలో కూడా మంచి నీరు ఉంటుంది. భోజనానికి ముందు పుచ్చకాయ తినడం వల్ల కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. 

మీకు ఆకలి తక్కువగా అనిపిస్తుంది. కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది బరువును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. 

బరువు తగ్గడానికి పుచ్చకాయను రెండు విధాలుగా తినవచ్చు. దీనిని అల్పాహారం, భోజనం సమయంలో తినవచ్చు. లేదా సలాడ్ లేదా స్మూతీ రూపంలో తీసుకోవచ్చు.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించినది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

