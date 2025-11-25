Oil for Health: ఈ ఒక్క నూనెతో ఎన్నో అనారోగ్యాలకు చెక్.. అదేమిటంటే..!

Mustard Oil Benefits : ఆవాల గింజల నుంచి తీసే ఆవాల నూనెను మన దేశంలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వంటల్లో.. అలాగే ఆయుర్వేద చికిత్సల్లో ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ నూనెకు మంచి వాసన.. రుచి ఉండటం వల్ల ఎంతోమంది ఈ నూనెను ఇష్టపడతారు. వంటల్లో మాత్రమే కాదు..చర్మ సంరక్షణ.. జుట్టు సంరక్షణ.. నొప్పి తగ్గించేందుకు కూడా ఆవాల నూనె ఉపయోగపడుతుంది.
ఆవాల నూనెలో సహజంగా సూక్ష్మజీవులను అడ్డుకునే గుణాలు ఉంటాయి. ఇది బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ పెరుగుదలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అందువల్ల చిన్న గాయాలపై మృదువుగా రాయడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం కొంత వరకు తగ్గుతుంది.
చర్మానికి ఆవాల నూనె మంచి తేమను అందిస్తుంది. పొడి చర్మం ఉన్నవారు దీనిని మసాజ్ ఆయిల్లా వాడితే చర్మం మృదువుగా మారుతుంది. పాదాల పగుళ్లు తగ్గించేందుకు కూడా ఇది ఉపయోగకరం. అయితే నేరుగా ముఖంపై పెట్టే ముందు చిన్న భాగంలో పరీక్ష చేయడం మంచిది.
జుట్టు ఆరోగ్యానికి కూడా ఆవాల నూనె సహాయపడుతుంది. తల చర్మంలో రక్తప్రసరణను పెంచడం వల్ల జుట్టు బలంగా పెరగవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా మసాజ్ చేయడం ద్వారా జుట్టు రాలడం తగ్గే అవకాశముంది. జుట్టుకు మెరుపు, బలం రావడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.
నొప్పులు తగ్గించడంలో ఆవాల నూనె మంచి సహజ మార్గంగా ఉపయోగిస్తారు. కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు ఉన్నప్పుడు వేడి చేసి మసాజ్ చేస్తే ఉపశమనం కలగవచ్చు. ఇందులో ఉన్న వాపును తగ్గించే గుణాలు శరీరానికి ఉపకారం చేస్తాయి.
గుండె ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చూస్తే, ఆవాల నూనెలో మంచి కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు. అయితే మోతాదుకు మించి వాడకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి.
జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఆవాల నూనెను ఒంటిపై రాయడం లేదా ఆవిరి పీల్చడం వంటి పద్ధతులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆనవాయితీగా ఉన్నాయి. మొత్తానికి, ఆవాల నూనె సరైన విధంగా..పరిమితంగా వాడితే ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఇస్తుంది. కానీ చర్మంపై వాడే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. సందేహం ఉంటే వైద్యుని సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.