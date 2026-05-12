AMFI April 2026 Data: మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుబడిదారులు హవా కొనసాగుతోంది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా తాజాగా ఏప్రిల్ 2026 నెలకు సంబంధించిన గణాంకాలను విడుదల చేసింది. మే 11 నుంచి 12వ తేదీ మధ్య వెలువడిన ఈ రిపోర్టు ప్రకారం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ పై భారీ నమ్మకాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారన చెప్పాలి. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ద్వారా వచ్చే ఇన్వెస్ట్ మెంట్స్ దాదాపు రూ. 31,000 కోట్ల రికార్డు స్థాయికి చేరువలో ఉన్నాయి.
ప్రపంచ అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా అనే పరిశ్రమ సంస్థ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం.. ఏప్రిల్ 2026లో ఈక్విటీ-ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలకు రూ. 38,440 కోట్ల నికర పెట్టుబడి అందింది. ఇది గత నెలతో పోలిస్తే 5 శాతం తక్కువ అని చెప్పాలి. మార్చిలో ఈ పెట్టుబడి రూ. 40,450 కోట్లుగా ఉంది. ఇది కాకుండా, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ద్వారా వచ్చే నెలవారీ పెట్టుబడి కూడా తగ్గింది. గత నెలలో SIP ద్వారా వచ్చిన నిధుల ప్రవాహం రూ. 31,115 కోట్లకు తగ్గింది. మార్చిలో ఇది రికార్డు స్థాయిలో రూ. 32,087 కోట్లుగా ఉంది.
AMFI డేటాపై వ్యాఖ్యానిస్తూ.. ఇంక్రెడ్ మనీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సీఈఓ నితిన్ అగర్వాల్, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితుల మధ్య ఈక్విటీ మార్కెట్లకు ఇది ఒక సానుకూల సంకేతమని, ఏప్రిల్ నెలలో ఈక్విటీ ఆధారిత ఓపెన్-ఎండెడ్ పథకాలలో రూ. 38,440 కోట్ల నికర పెట్టుబడులు వచ్చాయని అన్నారు.
ది వెల్త్ కంపెనీ సీఐఓ ఉమేష్ శర్మ మాట్లాడుతూ.. ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన తర్వాత పెట్టుబడిదారులు స్వల్పకాలిక రుణాలలో తమ పెట్టుబడులను మళ్లీ పెంచినట్లు ఏప్రిల్ ట్రెండ్లు సూచిస్తున్నాయని అన్నారు. ఈక్విటీ సెంటిమెంట్ సానుకూలంగా ఉంది. వైవిధ్యభరితమైన వ్యూహాలకు డిమాండ్ కూడా పెరుగుతోంది. అయితే, ప్రపంచ అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు డ్యూరేషన్ రిస్క్ గురించి అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.
ఏప్రిల్ 2026లో రుణ-ఆధారిత పథకాలు బలంగా పుంజుకున్నాయి. సుమారు రూ. 2.5 లక్షల కోట్ల భారీ నిధుల ప్రవాహాన్ని ఆకర్షించాయి. మొత్తం మీద, మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ మార్చిలో రూ. 2.4 లక్షల కోట్ల నిధుల ఉపసంహరణతో పోలిస్తే, ఏప్రిల్లో రూ. 3.22 లక్షల కోట్ల నికర నిధుల ప్రవాహాన్ని చూసింది. ఈ నిధుల ప్రవాహం, పరిశ్రమ మొత్తం నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులను (AUM) మార్చి చివరి నాటికి రూ. 73.73 లక్షల కోట్ల నుండి ఏప్రిల్ చివరి నాటికి రూ. 81.92 లక్షల కోట్లకు పెంచడానికి సహాయపడింది.
AMFI డేటా ప్రకారం.. ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు మార్చిలో రూ. 40,450 కోట్ల నుండి ఏప్రిల్లో రూ. 38,440 కోట్లకు తగ్గాయి. అయితే, ఇది ఫిబ్రవరిలో నమోదైన రూ. 25,978 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. చాలా కేటగిరీలలోకి సానుకూల నిధుల ప్రవాహం కనిపించగా, డివిడెండ్ యీల్డ్, ఈక్విటీ-లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (ELSS) ఫండ్లలోకి స్వల్ప నిధుల తరలింపు జరిగింది. లాభాల స్వీకరణ, పోర్ట్ఫోలియో పునఃసమతుల్యత దీనికి కారణమని భావిస్తున్నారు.
ఈక్విటీ విభాగంలో, ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్లు రూ. 10,148 కోట్ల నికర పెట్టుబడులను ఆకర్షించి అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్లు రూ. 6,886 కోట్ల నికర పెట్టుబడులను, మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లు రూ. 6,551 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించగా, వాటి తర్వాత లార్జ్-క్యాప్ ఫండ్లు రూ. 2,525 కోట్లతో నిలిచాయి. ఇదిలా ఉండగా, గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లు (ETFలు) ఏప్రిల్లో రూ. 3,040 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి. ఇది మార్చిలోని రూ. 2,266 కోట్ల నుండి పెరిగింది.
భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే సిప్ కాలిక్యులేటర్ ఉపయోగించాలని నిఫుణులు చెబుతున్నారు. కొన్నేళ్లపాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కాంపౌండింగ్ ద్వారా ఎంత భారీ సంపదను స్రుష్టించుకోవచ్చో ఈ టూల్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ప్రపంచ మార్కెట్లో మార్పులు ఎలా ఉన్న క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి సరైన మార్గమని చెప్పాలి. మార్కెట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందో అని ఎదురుచూసే బదులు క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేసే అలవాటు నేర్చుకోవడం మంచిది.
ఏప్రిల్ నెలలో కనిపించిన ఈ జోరు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి మంచి ఆరంభాన్నే ఇచ్చిందని చెప్పాలి. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఓపికతో నెలవారీ పొదుపుతో మార్కెట్ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు రెడీగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈయూఏంలో ఇలాగే వ్రుద్ధి కొనసాగినట్లయితే భారత మార్కెట్లోకి అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు మారింత వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. భారతీయ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లలో పెరుగుతున్న ఈ పరిణతికి ఈ ట్రెండ్ ఒక నిదర్శనమని చెప్పాలి.