Mutual Funds: మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్‎లో వాటాను పెంచుకున్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్.. స్విగ్గీ, విశాల్ మెగా మార్ట్ తోపాటు మరో 3 స్టాక్స్ ..!!

Mid-Cap stocks: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం త్రైమాసికంలో స్టాక్ మార్కెట్లోని చాలా కంపెనీలు స్టాక్స్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ వాటాను పెంచుకున్నాయి. వీటిలో ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్ ఇంధన రంగ సంస్థ కూడా ఉంది. మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో వాటాను పెంచుకున్న స్విగ్గీ, విశాల్ మెగా మార్ట్ తోపాటు మూడు స్టాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. 
Mid-Cap stocks: 2026 క్యూ1 ఫలితాలు వెల్లడి తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ పోర్ట్ ఫోలియోలో భారీ మార్పులు నమోదు చేశాయి. నిఫ్టీ 500 ఇండెక్స్ లోని అనేక మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పై తమ నమ్మకాన్ని చూపించి తమ వాటాను మరింత పెంచుకున్నాయి. ఈ త్రైమాసికంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ వాటాను పెంచుకున్న టాప్ 5 మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ను చూద్దాం. అందులో అనేక ప్రముఖ కంపెనీల స్టాక్స్ ఉన్నాయి.   

బయోకాన్ ఈ లిస్టులో మొదటి పేరు ఫార్మా రంగ సంస్థ అయిన బయోకాన్. దీనిలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ వాటాను పెంచాయి. ఈ స్టాక్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ వాటాను రెట్టింపు చేశాయి. ట్రెండ్ లైన్ ప్రకారం జూన్ 2025 త్రైమాసికంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్టాక్ లో తమ వాటాను 8.77శాతం నుంచి 15.24శాతానికి పెంచుకున్నాయి.   

విశాల్ మెగామార్ట్:  ప్రముఖ సూపర్‌ మార్ట్ మేజర్ విశాల్ మెగా మార్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్  ఈ త్రైమాసికంలో తమ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాయి. ట్రెండ్ లైన్ ప్రకారం మార్చి 2025 నాటికి కంపెనీలో మ్యూచువల్ ఫండ్ వాటా 11.35శాతంగ ఉంది. ఇది జూన్ 2025 నాటికి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ 25.69 శాతానికి చేరుకుంది. 

కేన్స్ టెక్నాలజీ   కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ రంగ సంస్థ కెన్స్ టెక్నాలజీ ఇండియా ఈ జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉంది.  ట్రెండ్‌లైన్ ప్రకారం మార్చి 2025 నాటికి కంపెనీలో మ్యూచువల్ ఫండ్ వాటా 12.84 శాతంగా నమోదు చేసింది.  ఇది జూన్ 2025 నాటికి 18.91 శాతానికి పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.

స్విగ్గీ ఈ జాబితాలో నాల్గవ స్థానంలో ఫుడ్ డెలివరీ కంపెనీ స్విగ్గీ ఉంది. ట్రెండ్‌లైన్ ప్రకారం మార్చి 2025 నాటికి కంపెనీలో మ్యూచువల్ ఫండ్ వాటా 5.51 శాతంగా నమోదు చేయగా.. ఇది జూన్ 2025 నాటికి 9.85 శాతానికి పెరిగింది.  

ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్  ఇంధన రంగ సంస్థ ప్రీమియర్ ఎనర్జీ మంచి లాభాలాను నమోదు చేసింది. ట్రెండ్‌లైన్ ప్రకారం మార్చి 2025 నాటికి కంపెనీలో మ్యూచువల్ ఫండ్ వాటా 5.71 శాతంగా ఉండగా.. ఇది జూన్ 2025 నాటికి 8.28 శాతానికి పెరిగింది.  

Mid-Cap stocks Mutual funds bullish midcap stocks Vishal Mega Mart Premier Energies Swiggy Business News telugu news business zee business telugu

