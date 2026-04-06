Youtuber Gangavva: రైతుల కోసం రంగంలోకి దిగిన మై విలేజ్ షో గంగవ్వ

Gangavva Meets To Collector: మై విలేజ్‌ షోలో సందడి చేస్తూ.. అనంతరం బిగ్‌బాస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన గంగవ్వ రైతుల కోసం రంగంలోకి దిగారు. తమ గ్రామ రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై కలెక్టర్‌ను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజావాణిలో గంగవ్వ వినతిపత్రం ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన సాధారణ మహిళా రైతు గంగవ్వ మై విలేజ్‌ షోతో ప్రపంచానికి తెలిశారు. యూట్యూబ్‌లో చేస్తూనే అనంతరం పలు సినిమాలతోపాటు బిగ్‌బాస్‌లో గంగవ్వ కంటెస్టెంట్‌గా వెళ్లారు. ఆమె ఇప్పుడు రైతుల కోసం రంగంలోకి దిగారు. కలెక్టర్‌ను కలిసి వినతిపత్రం ఇచ్చారు.

గంగవ్వ స్వగ్రామం తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం లంబాడిపల్లె. ఆ గ్రామంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వడ్లు కొనుగోలు, వడ్లు ఆరపోసుకోవడం వంటి వాటికి రైతులు కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. గంగవ్వ కూడా ఒక రైతే కావడంతో ఆమె రంగంలోకి దిగారు.

గ్రామంలోని తన రైతులతోపాటు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి గంగవ్వ జగిత్యాల కలెక్టర్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణికి హాజరై గంగవ్వ తోటి రైతులతో కలిసి కలెక్టర్‌ను కలిశారు. ఐకేపీ సెంటర్ లేక తాము ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు రైతులు అధికారుల ముందు వాపోయారు.

కలెక్టర్ సత్యప్రసాద్‌కు గంగవ్వ ప్రత్యేకంగా మొర పెట్టుకుంది. కొన్ని రోజులుగా తమక పక్క గ్రామ పంచాయతీ తాటిపెల్లి వారికి సంబంధించి గుట్ట భూమి విషయంలో తగాదాలు ఏర్పడుతుండడంతో తాము వడ్లు ఆరబోసుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని వివరించారు.

తమకు ఐకేపీ కేంద్రం కోసం స్థలం కేటాయించాలని లంబాడిపల్లె గ్రామ ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేశారు. వెంటనే తమకు పరిష్కారం చూపాలని రైతులతో కలిసి గంగవ్వ అధికారులను కోరారు.

ఫిర్యాదు తీసుకున్న కలెక్టర్‌ వెంటనే సర్వేయర్‌ను గ్రామానికి పంపించి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. వారం రోజుల్లో సస్య పరిష్కరిస్తానని గంగవ్వతోపాటు తోటి రైతులతో కలెక్టర్‌ తెలిపారు.

