Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!

Weight Loss Drink
ప్రసిద్ధ సీరియల్ నటి మైన నందిని.. తన బరువు తగ్గింపు ప్రయాణంతో వార్తల్లో నిలిచారు. కేవలం ఐదు నెలల్లోనే దాదాపు 20 కిలోల బరువు తగ్గడం చాలా మందికి ప్రేరణగా మారింది. ముఖ్యంగా కఠినమైన డైట్లు లేకుండా, క్రమశిక్షణతో జీవనశైలిని మార్చుకోవడం వల్లే ఈ మార్పు సాధ్యమైందని ఆమె చెబుతున్నారు.
సీరియల్ ప్రపంచంలో సరవణన్ మీన ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నందినీ, తన పాత్ర పేరు ‘మైనా’తోనే ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. సీరియల్స్తో పాటు కొన్ని సినిమాల్లో కూడా సహాయ పాత్రల్లో నటించారు. బిగ్ బాస్ షో తర్వాత ఆమెకు మరింత పాపులారిటీ వచ్చింది. ప్రస్తుతం నటనతో పాటు చిన్న వ్యాపారాలు కూడా చేస్తూ బిజీగా ఉన్నారు.
నందినీ బరువు తగ్గడానికి ముఖ్య కారణం ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్. ఆమె 14:10 డైట్ విధానాన్ని పాటించారు. అంటే, రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత 14 గంటల పాటు ఏ ఆహారం తీసుకోకుండా ఉండేవారు. ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఆమె చేసే మొదటి పని చాలా సింపుల్. గోరువెచ్చని నీటిలో ఆపిల్ సైడర్ వినిగర్ కలిపి తాగడం. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని ఆమె తెలిపారు.
అంతేకాదు, ఉదయం వేళల్లో ఆరెంజ్ లేదా ఆపిల్ లాంటి విటమిన్ సి ఉన్న పండ్లను తీసుకునే అలవాటు ఉంది. మధ్యాహ్న భోజనంలో అన్నం తక్కువగా, కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకున్నారు. రాత్రి భోజనం మాత్రం చాలా లైట్గా, వెజిటబుల్ సూప్ లాంటి ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుని, 7 నుంచి 8 గంటల మధ్యే డిన్నర్ పూర్తి చేసేవారు.
డైట్తో పాటు వ్యాయామం కూడా చేసేవారు. రోజూ వర్కౌట్స్ చేయడంతో పాటు, తన భర్తతో కలిసి బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతూ శరీరాన్ని యాక్టివ్గా ఉంచుకున్నారు. రోజుకు దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఆటలు, వ్యాయామం చేయడం వల్ల బరువు తగ్గడం సులభమైందని ఆమె చెప్పారు.
ఈ ప్రయాణంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, తొందరపడకుండా ఓపికగా కొనసాగించడం. ఆరోగ్యంగా బరువు తగ్గాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ వైద్యుల సలహా తీసుకుని మాత్రమే ఇలాంటి పద్ధతులు పాటించాలని నందినీ సూచిస్తున్నారు. ఆమె కథ చాలా మందికి ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచేలా మారింది.