Uttar Pradesh missing girl: మంచంపై 5 అడుగుల పాము చర్మం.. కలకలం రేపిన యువతి మిస్టరీ.. అచ్చం నాగిని లాగానే!

Snake skin on bed incident: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక చిన్న గ్రామంలో జరిగిన సంఘటన అక్కడి ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఒక యువతి ఒక్క రాత్రిలో కనిపించకుండా పోవడం, ఆమె మంచంపై పాము చర్మం కనిపించడం వల్ల గ్రామంలో భయం మరియు అనుమానాలు పెరిగాయి. మొదట ఇది ఒక సాధారణ గల్లంతు ఘటనగా కనిపించినా, తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చిన నిజం మాత్రం సినిమాలా ఉంది.
ఈ ఘటన ఔరయ్యా జిల్లాలో జరిగింది. ఆ యువతి ఉదయం తన గదిలో నుండి బయటకు రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు అనుమానించారు. గది తలుపు తెరిచి చూడగా, మంచంపై బట్టల్లో చుట్టిన ఐదు అడుగుల పొడవైన పాము చర్మం కనిపించింది. అది చూసి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్రంగా భయపడ్డారు. ఈ విషయం క్షణాల్లోనే గ్రామమంతా వ్యాపించింది.
కొంతమంది గ్రామస్తులు ఆమెకు ఏదో అద్భుతమైన విషయం జరిగిందని అనుకున్నారు. మరికొందరు ఆమె నాగినిగా మారిపోయిందని ప్రచారం చేశారు. ఈ వదంతులు గ్రామంలో గందరగోళాన్ని సృష్టించాయి. పరిస్థితి నియంత్రణలో లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలన ప్రారంభించారు. మొదట కుటుంబ సభ్యులు స్పష్టంగా వివరాలు చెప్పకపోవడంతో అనుమానాలు మరింత పెరిగాయి. కానీ పోలీసులు గదిని పరిశీలించిన తర్వాత ఇది యాదృచ్ఛికం కాదని గుర్తించారు.
తరువాతి దర్యాప్తులో అసలు విషయం బయటపడింది. ఆ యువతి అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక యువకుడితో ప్రేమలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇద్దరూ ముందుగానే ప్లాన్ చేసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారని పోలీసులు వెల్లడించారు. తన గల్లంతును రహస్యంగా చూపించేందుకు ఆమె పాము చర్మాన్ని బట్టల్లో చుట్టి మంచంపై ఉంచిందని తెలిసింది.
ఈ ఘటన పూర్తిగా ముందుగా రూపొందించిన నాటకమని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మొబైల్ ఫోన్ను ట్రాక్ చేస్తూ ఆమెను గుర్తించే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు.