Nabha Natesh: ఇస్మార్ట్ పోరి అందాలకు కుర్రాళ్లు ఫిదా.. నభా నటేష్ లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..

Nabha Natesh: నభా నటేష్ కన్నడ భామ అయినా.. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తన కంటూ సెపరేట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంది. నాలుగేళ్ల క్రితం భుజానికి గాయం కారణంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంది ఆ తర్వాత ‘డార్లింగ్’ చిత్రంతో పలకరించింది. కానీ ఈ చిత్రం పెద్దగా ఆడలేదు. త్వరలో నిఖిల్ ‘స్వయంభూ’, నాగ బంధం సినిమాలతో ఆడియన్స్ ను పలకరించనుంది.
బ్యూటిఫుల్, టాలెంటెడ్ కథానాయిక నభా నటేష్ తన కొత్త ఫోటో షూట్స్ తో సోషల్ మీడియాను హీట్ ఎక్కించింది. నాలుగేళ్ల క్రితం ఆమె భుజానికి గాయమైంది. ఆ గాయాల సందర్భంగా ఏర్పడిన గాయాలను దాచుకోకుండా కొత్త స్టిల్స్ లో నభా నటేష్ ఫోటో షూట్ చేయడం విశేషం.
2022లో నభాకు మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యాయి. ఎడమ భుజానికి గాయమైంది. ఆ ప్రమాదం తర్వాత తన ఆత్మ విశ్వాసం కోల్పోకుండా ఆ పరిస్థితిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంది. అంతేకాదు ఎదుర్కొని నిలుచుంది. ప్రస్తుతం నభా నటేష్ మళ్లీ బిజీ హీరోయిన్ గా మారిపోయింది.
ఈ సమ్మర్ నభాకు స్పెషల్ గా ఉండబోతుంది. ఆమె యాక్ట్ చేసిన రెండు భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రాలు స్వయంభు, నాగబంధం ఈ సమ్మర్ లో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాయి. డిఫరెంట్ స్టోరీస్ తెరకెక్కిన ఈ రెండు చిత్రాల్లో నభా డిఫరెంట్ రోల్స్ లో ప్రేక్షకుల్ని అలరించడం ఖాయం అని ఆమె అభిమానులు చెబుతున్న మాట.
నాగబంధం చిత్రంలో పార్వతి క్యారెక్టర్ లో, స్వయంభు చిత్రంలో సుందరవల్లి అనే యువరాణి పాత్రలో ఆమె కనువిందు చేయనుంది. ఈ రెండు చిత్రాలతో ఆమె పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తుందని ఆమె అభిమానులు చెబుతున్నారు. స్వయంభు, నాగబంధం సినిమాలు హిట్ అయితే హీరోయిన్ గా నభా నటేష్ మరో రేంజ్ కు వెళ్లడం ఖాయమని అనుకోవచ్చు.
నభా నటేష్ కన్నడలో శివరాజ్ కుమార్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'వజ్రకాయ' మూవీతో వెండితెరపై అరంగేట్రం చేసింది. ఇక తెలుగులో ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరతెరకెక్కిన ‘నన్ను దోచుకుందువటే’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో రామ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ చిత్రంతో ఓవర్ నైట్ పాపులర్ అయింది.
నభా నటేష్..11 డిసెంబర్ 1995లో కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని శృంగేరిలో జన్మించింది. అక్కడే చదువు పూర్తి చేసుకుంది. 19 యేళ్లకే సినిమా రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర రిజల్ట్తో సంబంధం లేకుండా హీరోయిన్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే పనిలో పడింది.