Nadendla Bhaskara Rao Health: ఏపీ మాజీ సీఎం ఆరోగ్యం విషమం..ఐసీయూలో చికిత్స..హైదరాబాద్‌కు తరలింపు!

Nadendla Bhaskara Rao Critical Condition: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నాదెండ్ల భాస్కరరావు ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా విషమించింది. మెరుగైన వైద్యం కోసం అతన్ని హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ మల్టీస్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. అయితే ప్రస్తుతం ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నాదెండ్ల భాస్కరరావు ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా విషమించింది. మెరుగైన వైద్యం కోసం అతన్ని హైదరాబాద్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ మల్టీస్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. 

అయితే ప్రస్తుతం ఐసీయూలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. నాదెండ్ల భాస్కరరావు గత కొన్నేళ్లుగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని కాంటినెంటల్ అనే ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మాజీ సీఎం నాదెండ్ల భాస్కరరావు గత 10 రోజులుగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు సమాచారం. 

కానీ, ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత విషమించిందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. శరీరంలో మల్టీపుల్ ఆర్గాన్స్ దెబ్బతినడంతో పాటు డయాలసిస్ కారణంగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింతగా విషమించినట్లు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తండ్రి ఈ నాదెండ్ల భాస్కరరావు. వీరి స్వస్థలం గుంటూరు జిల్లాలోని తెనాలి. అయితే ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.

