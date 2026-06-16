/Sai Pallavi: ప్రభాస్ కల్కి 2లో సుమతి పాత్రలో సాయి పల్లవి..క్లారిటీ ఇచ్చేసిన నాగ్ అశ్విన్ !

Sai Pallavi In Kalki 2:పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన కల్కి 2898 ఏడీ భారీ విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత ప్రేక్షకులంతా ఇప్పుడు రెండో భాగం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కల్కి 2898 ఏడీ పార్ట్ 2 గురించి ఇప్పటికే అనేక అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా సినిమాలో కీలకమైన సుమతి పాత్రను ఎవరు పోషించబోతున్నారు అనే అంశంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ మధ్య కొన్ని వార్తలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు సుమతి పాత్రలో ప్రముఖ నటి సాయి పల్లవి నటించబోతున్నారని ప్రచారం చేశాయి. అంతేకాకుండా ఆ పాత్రలో కొన్ని మార్పులు కూడా చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపించాయి. దీంతో సినీ అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. సాయి పల్లవి ఈ పాత్రలో కనిపిస్తే సినిమా మరింత ప్రత్యేకంగా మారుతుందని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు.
అయితే ఈ ప్రచారాలపై దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ తాజాగా స్పందించారు. సుమతి పాత్ర గురించి మాట్లాడుతూ, "కల్కి 2లో సుమతి పాత్రను ఎవరు పోషిస్తారో ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం వస్తున్నవన్నీ ఊహాగానాలే. అయితే సుమతి పాత్ర మాత్రం సినిమాలో తప్పకుండా ఉంటుంది. అది కథకు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర కాబట్టి దాన్ని తొలగించే అవకాశం లేదు" అని స్పష్టం చేశారు.
నాగ్ అశ్విన్ వ్యాఖ్యలతో సుమతి పాత్రపై వస్తున్న పుకార్లకు కొంతవరకు చెక్ పడింది. ఇప్పటివరకు ఆ పాత్రకు సంబంధించిన ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదని ఆయన వెల్లడించారు. అదే సమయంలో సుమతి పాత్ర కథలో అత్యంత కీలకమైనదని కూడా ధృవీకరించారు.
ఇక సాయి పల్లవి పేరు ఈ ప్రాజెక్ట్తో అనుసంధానం కావడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. సహజమైన నటన, విభిన్నమైన పాత్రల ఎంపికతో ఆమె ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. ఫిదా, లవ్ స్టోరీ వంటి చిత్రాల్లో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు లభించాయి.
మరోవైపు కల్కి 2 పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని నాగ్ అశ్విన్ తెలిపారు. సినిమా షూటింగ్లో కొంత భాగం ఇప్పటికే పూర్తయిందని, సెప్టెంబర్ నుంచి తదుపరి షెడ్యూల్ ప్రారంభం కానుందని చెప్పారు. దీంతో అభిమానులు ఇప్పుడు సుమతి పాత్రలో ఎవరు నటిస్తారో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు అన్ని వార్తలను కేవలం ఊహాగానాలుగానే చూడాల్సి ఉంటుంది.