Naga Chaitanya: 17 సంవత్సరాల్లో ఇది ప్రత్యేకం.. శోభితకు థాంక్స్..: నాగచైతన్య

Gaddar Awards :హైదరాబాద్లో ఘనంగా నిర్వహించిన గద్దర్ అవార్డ్స్ వేడుకలో అక్కినేని నాగచైతన్యకు ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు లభించింది. ఈ అవార్డు కార్యక్రమం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో, హీరో రామ్ చరణ్ చేతుల మీదగా నాగచైతన్య ఈ అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ సందర్భం ఆయన కెరీర్లో ఒక ప్రత్యేక ఘట్టంగా నిలిచింది.
అవార్డు అందుకున్న తర్వాత నాగచైతన్య భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. తన 17 సంవత్సరాల సినీ ప్రయాణంలో ఈ అవార్డు చాలా ప్రత్యేకమని చెప్పారు. “ఈ అవార్డు నాకు ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు” అని తెలిపారు. ప్రతి సినిమాకు తాను 100 శాతం శ్రమ పెట్టానని, కానీ కొన్ని సినిమాలు సక్సెస్ అయ్యాయని, కొన్ని కాలేదని నిజాయితీగా చెప్పారు. అయినప్పటికీ తన ప్రయత్నం ఎప్పుడూ తగ్గలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ అవార్డుకి కారణమైన తండేల్ సినిమా గురించి కూడా నాగచైతన్య మాట్లాడారు. ఈ సినిమాలో తన పాత్ర ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని చెప్పారు. ఈ సినిమా కోసం పనిచేసిన కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వారి సహకారం వల్లే ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని పేర్కొన్నారు.
ఇక తన జీవితంలో ముఖ్యమైన వ్యక్తులను కూడా ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకున్నారు. తన తల్లిదండ్రులు తనకు బలమైన స్థంభాలని చెప్పారు. అలాగే తన భార్య శోభితకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆమె తనకు ఎప్పుడూ సపోర్ట్గా నిలిచిందని చెప్పారు. అభిమానులు ఇచ్చిన ప్రేమ, ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ స్థాయికి వచ్చానని కూడా ఆయన అన్నారు.
అవార్డ్స్ కమిటీకి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, డిప్యూటీ సీఎం గారికి, అలాగే నిర్మాతలకు నాగచైతన్య కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చివరగా ‘తండేల్’ సినిమాలోని ఒక డైలాగ్ చెప్పి అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు.
ఈ అవార్డు నాగచైతన్యకు ఒక పెద్ద గుర్తింపు మాత్రమే కాకుండా, ఆయన కష్టానికి వచ్చిన ఫలితం అని చెప్పాలి. ఆయన మాటలు అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకున్నాయి.