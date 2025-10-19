Naga Chaitanya: 'గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు

Naga Chaitanya Hot Comments About Divorce With Samantha: యువ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్య వ్యక్తిగత జీవితం ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాడు. తన జీవితంలో తీసుకున్న అతి పెద్ద నిర్ణయంపై తాజాగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో గత చేదు సంఘటనను గుర్తుచేసుకుని కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సినీ పరిశ్రమలో తనదైన శైలిలో సినిమాలు చేస్తూ జయపజయాలు పక్కనపెట్టి కొనసాగుతున్న నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్య. వ్యక్తిగత జీవితంలో చోటుచేసుకున్న చేదు సంఘటన నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాడు. రెండో వివాహం తర్వాత సినిమాలపై దృష్టి సారించిన నాగచైతన్య ఈ క్రమంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జీ5లో ప్రసారమవుతున్న ‘జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా’ ఇంటర్వ్యూకు నాగచైతన్య హాజరయ్యాడు. హోస్ట్ జగపతిబాబు నాగచైతన్యను సినిమాలు.. కుటుంబం అన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. ఈ క్రమంలోనే పరోక్షంగా సమంతతో విడాకుల అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రశ్నకు నాగచైతన్య ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చాడు.
తన కెరీర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్న నాగచైతన్య జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలను వివరించాడు. 'ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒడుదొడుకులు ఉంటాయి. వాటి నుంచి నేర్చుకొని పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ ముందుకు వెళ్తే జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది' అని పేర్కొన్నాడు. ఈ వ్యాఖ్యల వెనుక సమంతతో విడాకుల అంశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఒడిదుడుకులు అంటే సమంతతో జీవితం చీకటిమయమైందని చైతూ భావిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది. సమంతతో జరిగిన విడాకుల నుంచి పాఠం నేర్చుకుని.. దానిని పాజిటివ్గా ఆలోచించినట్లు చైతూ చెప్పకనే చెప్పాడని తెలుస్తోంది.
రెండో సినిమా ఏమాయే చేశావేలో హీరోయిన్ సమంతతో నాగచైతన్య నటించాడు. అప్పుడు జరిగిన వారి మధ్య పరిచయం అనంతరం ప్రేమగా మారి వివాదం దాకా వచ్చింది. కానీ పెళ్లయిన నాలుగేళ్లకే సమంత, చైతూ విడిపోయిన విషయం తెలిసిందే.
విడాకుల అనంతరం కొన్నాళ్లకు శోభిత ధూళిపాలను నాగచైతన్య రెండో వివాహం చేసుకోగా.. సమంత ప్రస్తుతం ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. అయితే కొన్నాళ్లుగా ఓ దర్శకుడితో ప్రేమాయణం సాగిస్తోందని చర్చ జరుగుతోంది. తరచూ వారిద్దరూ కలిసి తిరుగుతుండడంతో ఆ పుకార్లకు బలం వస్తోంది.