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Sobhita Dhulipala: శోభిత పాత ఇంటర్వ్యూ వైరల్.. అప్పట్లో చెప్పింది ఒకటి.. జీవితంలో జరిగింది మరోటి!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 27, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:29 PM IST

Sobhita Dhulipala:నటి శోభిత ధూళిపాళ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆమెకు సంబంధించిన పాత ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇటీవల శోభిత గర్భవతి అనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పాత వీడియోకు మరింత ప్రాధాన్యం వచ్చింది.

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నాగ చైతన్య భార్య

గతంలో మీడియాకు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో శోభిత తనకు ఎలాంటి జీవిత భాగస్వామి కావాలనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. తాను నటుడిని ప్రేమించాలనే ఆలోచన ఎప్పుడూ చేయలేదని, నటుడినే పెళ్లి చేసుకుంటానని కూడా అనుకోలేదని తెలిపింది. సినిమా రంగానికి చెందిన వ్యక్తి కాకుండా వేరే రంగానికి చెందిన వ్యక్తినే పెళ్లి చేసుకుంటానని అప్పట్లో భావించినట్లు చెప్పింది.  

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శోభిత వైరల్ వీడియో

అంతేకాదు, తనకు ఎలాంటి వ్యక్తి నచ్చుతాడో కూడా వివరించింది. తన గురించి మాత్రమే ఆలోచించే, స్వార్థపూరితంగా ఉండే వ్యక్తులు తనకు నచ్చరని చెప్పింది. పుస్తకాలు చదివే, ఆలోచనలు చేసే, రాసే అలవాటు ఉన్న, సృజనాత్మకత కలిగిన వ్యక్తి తనకు జీవిత భాగస్వామిగా కావాలని చెప్పింది.  

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శోభిత గర్భం రూమర్స్

అయితే జీవితం అనుకున్నట్టుగా కాకుండా మరో మలుపు తీసుకుంది. తర్వాత శోభితకు టాలీవుడ్ హీరో నాగ చైతన్యతో పరిచయం ఏర్పడి, అది ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ దాదాపు రెండేళ్లకు పైగా ప్రేమలో ఉన్న తర్వాత 2024 డిసెంబర్‌లో హైదరాబాద్‌లో సంప్రదాయ దక్షిణ భారతీయ పద్ధతిలో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ పెళ్లికి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు.  

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నాగ చైతన్య

ఇటీవల నాగ చైతన్య సోషల్ మీడియాలో శోభిత ఫోటోను షేర్ చేయడంతో ఈ జంట మరోసారి చర్చలోకి వచ్చింది. ఆ ఫోటోలో శోభిత తానే వండిన భోజనాన్ని ప్లేట్లలో తీసుకెళ్తూ కనిపించింది. దీనిపై నాగ చైతన్య సరదాగా, "పెళ్లై దాదాపు రెండేళ్లు అయిన తర్వాత నా భార్య నాకు డిన్నర్ వండింది" అంటూ కామెంట్ చేశాడు.దానికి శోభిత కూడా సరదాగా స్పందిస్తూ, "నన్ను పొగుడుతున్నావా? లేక ఆటపట్టిస్తున్నావా?" అని రిప్లై ఇచ్చింది. ఈ సరదా సంభాషణ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

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శోభిత పాత ఇంటర్వ్యూ

అయితే ఫోటోలో శోభిత లూజ్ టీ-షర్ట్ ధరించి కనిపించడంతో కొందరు నెటిజన్లు ఆమె గర్భవతి అయ్యి ఉండొచ్చని ఊహించడం ప్రారంభించారు. అయితే ఇవన్నీ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఊహాగానాలు మాత్రమే. శోభిత లేదా నాగ చైతన్య ఈ విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గోప్యంగా ఉంచుకుంటూ, తమదైన శైలిలో ముందుకు సాగుతున్న ఈ జంటపై అభిమానులు ప్రేమను కురిపిస్తూనే ఉన్నారు.

TAGS:
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala old interview
Naga Chaitanya
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Sobhita Dhulipala viral interview

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