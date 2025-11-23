Naga Chaitanya: ఒకేసారి ఇద్దరితో రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న.. తన తప్పు ఒప్పుకున్న నాగచైతన్య..!

Happy Birthday Naga Chaitanya : నాగ చైతన్య తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు చాలా ప్రియమైన హీరో అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. ఈ రోజు ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఆయన జీవితంలో జరిగిన ఒక పాత సంఘటన ఇప్పటికీ.. చర్చగా మారుతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ఒక పాత వీడియో మరోసారి వైరల్ కావడంతో ఆయన పేరు మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది.
ఈ వీడియో 2018లో విడుదలైన శైలజా రెడ్డి అల్లుడు సినిమా ప్రమోషన్ల సమయంలో తీసినది. ఆ సందర్భంలో నాగ చైతన్యను ఒక ఇంటర్వ్యూలో “మీరు ఎప్పుడైనా ఒక రిలేషన్లో ఉండగా మరో వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకున్నారా?” అనే ప్రశ్న అడిగారు. ఈ ప్రశ్నకు ఆయన తోటి నటి అను ఎమ్మాన్యుయేల్ వెంటనే “లేదు” అనే బోర్డు చూపించింది. కానీ నాగ చైతన్య మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ “అవును” అని ఉన్న బోర్డును చూపించాడు.
ఈ సమాధానం చూసి అభిమానులు షాక్ అయ్యారు. అయితే ఆయన దీనికి వివరణ సైతం ఇచ్చాడు. జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తి కొన్ని అనుభవాలు పొందితేనే తప్పులు తెలుసుకుని, సరైన మార్గంలో ముందుకు సాగగలడని ఆయన చెప్పారు. అలాంటి అనుభవాలే మనల్ని బాధ్యతగల వ్యక్తులుగా మార్చుతాయని అన్నారు.
అప్పటికే నాగ చైతన్య సమంత రూత్ ప్రభుతో వివాహం చేసుకొని ఉన్నారు. వీరిద్దరూ 2017లో వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ అన్ని జంటల మాదిరిగానే వీరి బంధం కూడా శాశ్వతంగా నిలవలేదు. 2021లో వీరిద్దరూ విడిపోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఇక నాగచైతన్య శోభిత ప్రేమతో ఉండటం వల్ల సమంత విడాకులు ఇచ్చింది అనే రూమర్ కూడా వచ్చింది. ఇక అలాంటి టైంలో నాగచైతన్య ఇలాంటి ఆన్సర్ ఇవ్వదంతో.. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అయింది.
ఇక ఇప్పుడు నాగచైతన్య శోభితను రెండవ పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా తన లైఫ్ కొనసాగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మరోపక్క సమంత కూడా దర్శకుడు రాజ్ తో ప్రేమలో ఉన్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.