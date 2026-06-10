/Naga Chaitanya:రొమాంటిక్ ప్రేమకథను సమంతతో రిజెక్ట్ చేసిన నాగచైతన్య..!

Naga Chaitanya:తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు మొదట ఒక హీరో వద్దకు వెళ్లి, చివరికి మరో హీరోతో తెరకెక్కిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాంటి చిత్రాల్లో కొన్ని నాగ చైతన్య కూడా మిస్ చేసుకున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా ఆయన వదులుకున్న మూడు సినిమాలు తర్వాత వరుణ్ సందేశ్, నాని, నితిన్ కెరీర్లలో భారీ విజయాలుగా నిలిచాయి. అంతేకాదు, సమంతతో కలిసి నటించే అవకాశం ఉన్న ఒక రొమాంటిక్ సినిమా కూడా చైతు చేతుల నుంచి జారిపోయింది.
నాగ చైతన్య తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న హీరో. ప్రేమకథలు, కుటుంబ కథా చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ వచ్చారు. అయితే ప్రతి హీరో కెరీర్లో మిస్ అయిన అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాంటి కొన్ని సినిమాలు నాగ చైతన్య కెరీర్లో కూడా ఉన్నాయి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆయన వదులుకున్న కొన్ని చిత్రాలు తర్వాత ఇతర హీరోలకు భారీ విజయాలను అందించాయి.
Kotha Bangaru Lokam
దర్శకుడు శ్రీకాంత్ అడ్డాల తెరకెక్కించిన కొత్త బంగారు లోకం యువతను బాగా ఆకట్టుకున్న ప్రేమకథా చిత్రం. ఈ సినిమాతో వరుణ్ సందేశ్ మంచి గుర్తింపు పొందారు. మొదట ఈ కథను నాగ చైతన్య కోసం పరిశీలించినట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే తొలి సినిమాకు మరింత మాస్ అంశాలు అవసరమని భావించి ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్లలేదని చెబుతారు. చివరకు ఈ చిత్రం పెద్ద విజయంగా నిలిచింది.
Bhale Bhale Magadivoy
నాని హీరోగా, మారుతి దర్శకత్వంలో వచ్చిన భలే భలే మగాడివోయ్ ప్రేక్షకులను నవ్వులతో అలరించింది. మతిమరుపు సమస్యతో బాధపడే యువకుడి కథగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. ఈ కథను మొదట నాగ చైతన్యకు వినిపించినట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఆ సమయంలో చైతు వేరే కథలపై దృష్టి పెట్టడంతో ఈ సినిమా ఆయన చేతుల్లోకి రాలేదు.
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త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో నితిన్, సమంత జంటగా నటించిన అ ఆ చిత్రం కూడా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. కుటుంబ కథా నేపథ్యంతో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ముందుగా నాగ చైతన్య పేరును పరిశీలించినట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ తేదీలు, ఇతర కారణాల వల్ల ఈ సినిమా ఆయన చేయలేకపోయారని చెబుతారు. ఒకవేళ ఈ చిత్రం చేసి ఉంటే సమంతతో మరో విజయవంతమైన చిత్రంలో నటించే అవకాశం ఆయనకు దక్కేది. మొత్తానికి సమంత సూపర్ హిట్ రొమాంటిక్ సినిమాని నాగచైతన్య మిస్ చేసుకున్నారు.
Chaitu Missed Opportunities
సినిమా రంగంలో ఒక కథ ఒక హీరో నుంచి మరొక హీరో వద్దకు వెళ్లడం సాధారణ విషయమే. నాగ చైతన్య వదులుకున్న ఈ మూడు చిత్రాలు వరుణ్ సందేశ్, నాని, నితిన్ల కెరీర్లలో గుర్తుండిపోయే విజయాలుగా నిలిచాయి. అయితే మరోవైపు ఆయన తిరస్కరించిన కొన్ని సినిమాలు పెద్దగా విజయాలు సాధించలేదు. అందుకే ఏ సినిమా ఫలితం ముందుగానే అంచనా వేయడం చాలా కష్టం అని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతుంటారు.