Naga Chaitanya: గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ పోలీసులకు దొరికిపోయాను నాగచైతన్య..!

Naga Chaitanya Kiss: ఒకప్పుడు తన పర్సనల్ విషయాలు షేర్ చేసుకోడానికి అసలు ఇష్టపడని హీరో నాగచైతన్య. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈయన మారినట్లే కనిపిస్తోంది. మీడియా నుంచి ఎదురయ్యే ప్రశ్నల వల్ల మారారో, లేదా సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం మారారో తెలియదు కానీ.. ఈ మధ్యన నాగచైతన్య.. తన సినిమాలు విడుదల ఉన్నప్పుడు.. మీడియాతో తన పర్సనల్ విషయాలు చాలానే షేర్ చేసుకుంటున్నారు.
1 /6

ముఖ్యంగా ఈ హీరో లాల్ సింగ్ చద్దా సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో అనేక ఈవెంట్లు అటెండ్ అయ్యారు. ఇక ఆ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తన మాజీ భార్య సమంత గురించి ఎన్నో విషయాలు అడగడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో కోపం వచ్చిన చైతన్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి అడగద్దు అని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

2 /6

అప్పటినుంచి సమంతా గురించి కాకుండా మిగతా పర్సనల్ విషయాలు అడగడం మొదలుపెట్టారు మీడియా సభ్యులు. ఇందులో మరో ఆశ్చర్యం ఏమిటి అంటే.. చైతు కూడా ఈ విషయాలకు జవాబులు ఇవ్వడం మొదలెత్తారు.

3 /6

ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల నాగ చైతన్య ఓ నాడు తను చేసిన పని గురించి మీడియాకి చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. తాను కారులో తన ఫ్రెండ్‌తో ముద్దుల్లో తేలిపోతోండగా.. అడ్డంగా బుక్కైనట్టు చెప్పుకొచ్చాడు. మరి అసలు ఏమి జరిగింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం….

4 /6

ఓ నేషనల్ మీడియా ఇంటర్వ్యూలో నాగ చైతన్య పాల్గొన్నాడు. అందులో హోస్ట్ తనకు జరిగిన ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్పుకొచ్చాడు. రైల్వే స్టేషన్‌లో తాను తన గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటే పోలీసులకు దొరికిపోయాను అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. దీనికి కొనసాగింపుగా నాగ చైతన్య కూడా తనకు జరిగిన ఓ స్వీట్ మెమోరీని బయటపెట్టేశాడు.  

5 /6

అలాంటి ఘటన నాకు కూడా జరిగింది. నేను కారులో ముద్దులు పెడుతుంటే దొరికిపోయా.. అదేమీ నాకు తప్పుగా అనిపించలేదు.. నేను చేస్తుందో ఏంటో నాకు తెలుసు అంటూ నాగ చైతన్య చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక ఇప్పుడు అంతా కూడా తను ఎవరా? అని ఆలోచిస్తుంటారంటూ నాగ చైతన్య నవ్వుతూ అన్నాడు.

6 /6

మొత్తానికి నాగ చైతన్య.. మాత్రం చిలిపి పనులు బాగానే చేసినట్టు తెలుస్తోంది.  ఇలా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి చాలా తక్కువ విషయాలు షేర్ చేసుకునే చైతన్య ఒకేసారి ఇంత పెద్ద విషయం చెప్పడంతో ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికి వైరల్ అవుతుంది.

Naga Chaitanya Naga Chaitanya Kiss Naga Chaitanya Girlfriend Naga Chaitanya personal life Naga Chaitanya interview Naga Chaitanya Throwback

