Naga Chaitanya: చైతు-శోభిత మధ్య అప్పుడే మొదలైన గొడవలు.. వేణు స్వామి చెప్పింది నిజమవ్వనుందా..!

Naga Chaitanya On Sobhita: నాగచైతన్య ముందుగా హీరోయిన్ సమంతను పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కానీ పెళ్లయిన మూడు సంవత్సరాలకే వీళ్లిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇక విడాకులు తీసుకొని కొద్ది సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత నాగచైతన్య మళ్లీ శోభితను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు వీళ్ళ మధ్య కూడా గొడవలు వచ్చాయంట..
1 /5

సమంతతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత.. కొద్ది రోజులకు నాగచైతన్య శోభితతో ప్రేమలో పడి.. ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీళ్ళిద్దరూ పెళ్లి గత సంవత్సరం అనగా 2024లో.. డిసెంబర్ నెలలో.. హైదరాబాదులో అంగరంగ వైభవంగా.. జరిగింది. ఇక నాగచైతన్యకు పెళ్లయిన తర్వాత..‘తండేల్‌’ సినిమాతో భారీ విజయం అందుకున్నాడు. అప్పటివరకు ఫ్లాపులతో సతమతమైన ఈ హీరో.. ఏకంగా 100 కోట్ల సినిమాని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. 

2 /5

నాగచైతన్య, శోభిత కు పెళ్లి అయినప్పుడు.. సమంత, నాగచైతన్య విడిపోతారు అని చెప్పిన వేణు స్వామి.. వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా గొడవలు వస్తాయి అని చెప్పి.. ఆ తరువాత క్షమాపణలు కూడా అడిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు.. పెళ్లయి కనీసం 9 నెలలు కూడా పూర్తిగా కాకముందే నిజంగానే నాగచైతన్య, శోభిత మధ్య గొడవలు వచ్చాయంట. ఈ విషయాన్ని నాగచైతన్య అనే స్వయంగా చెప్పడం మరో విశేషం.

3 /5

నాగచైతన్య ఈమధ్య వచ్చిన జగపతిబాబు ‘జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా’ షోలో మాట్లాడుతూ.. బుజ్జి తల్లి అని తను శోభితను పిలిచేవాడని.. కానీ అదే పదంతో తండేల్‌ లో పాట పెట్టి.. ఆ సాంగ్ కాస్త బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వడంతో.. తన భార్య శోభిత కొన్నేళ్లపాటు తనతో అస్సలు మాట్లాడలేదని చెప్పుకొచ్చారు.

4 /5

‘శోభితను నేను ముద్దుగా.. బుజ్జితల్లి అని పిలుస్తాను. కానీ ఈ పేరునే తండేల్‌లో చిత్రంలో సాయి పల్లవికి పెట్టడం  బుజ్జితల్లిపై పాట కూడా రావడంతో శోభిత అప్‌సెట్‌ అయింది. కోపంతో కొన్నాళ్ల పాటు నాతో అస్సలు మాట్లాడలేదు. ఆ పేరుని నేనే దర్శకుడికి సూచించానని ఆమె అనుకుంది. ఇక ఈ ప్రపంచంలో గొడవ పడని జంటలు ఉండవు. ఇద్దరి మధ్య గొడవే జరగలేదంటే వారి రిలేషన్‌షిప్‌ నిజమైనది కాదని అర్థం’ అని చెప్పారు ఈ హీరో.

5 /5

ఇక కొంతమంది మాత్రం ఇలా వీళ్ళిద్దరూ గొడవలు పడ్డారు అని తెలియగానే.. వేణు స్వామి చెప్పింది నిజమే మీ ఇద్దరు కూడా విడిపోతారా.. అంటూ తమాషాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

