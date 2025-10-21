English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Naga Chaitanya-Sobhita: నాగచైతన్య, శోభిత ధూళిపాళ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్.. ఫొటోలు వైరల్..!

Naga Chaitanya-Sobhita Dhulipala Diwali: పెళ్లైనా తర్వాత మొదటి దీపావళిని అక్కినేని నాగచైతన్య తన భార్య శోభిత ధూళిపాళతో ఎంతో ఆనందంగా చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోలను శోభిత.. సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
హీరోయిన్ శోభితా ధూళిపాళ.. గతేడాది అక్కినేని హీరో నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. మ్యారేజ్ తర్వాత అటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌ను ఇటు పర్సనల్ లైఫ్‌ను కరెక్ట్‌గా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది శోభిత.   

శోభితకి ట్రెడిషనల్‌గా రెడీ అవ్వడం అంటే చాలా ఇష్టం. పెళ్లి తర్వాత ఎక్కువగా సాంప్రదాయ దుస్తుల్లోనే ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది ఈ అక్కినేని కోడలు.  

తాజాగా తన భర్త నాగచైతన్యతో కలిసి దీపావళిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంది శోభిత. ఆ హ్యాపీ మూమెంట్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. నిమిషాల్లోనే ట్రెండింగ్‌గా మారాయి.  

ఇక దీపావళి అవుట్‌ఫిట్స్‌లో వీరిద్దరి లుక్ అదిరిపోయింది. ఇద్దరూ సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉన్నారు.  

ఈ ఫొటోలని చూసిన ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు.. వావ్ నైస్ పెయిర్, లుకింగ్ ఆసమ్ అంటూ బిలేటెడ్‌గా దీపావళి విషెస్ చెబుతూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 

రామన్ రాఘవన్ అనే మూవీతో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన శోభిత.. బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించింది. ఇక తెలుగులో మేజర్, గూఢాచారి సినిమాల్లో నటించిన శోభితా.. పొన్నియన్ సెల్వన్ 1, 2 చిత్రాలతో తమిళంలోనూ మెప్పించింది.      

హీరో నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత శోభితా.. సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడూ తన అప్‌డేట్స్‌ను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.    

జోష్ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నాగచైతన్య.. తండేల్ సినిమాతో మంచి హిట్‌ కొట్టాడు. త్వరలో మరో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు.   

