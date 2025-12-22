English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Naga Chaitanya Viral Photo: సమంతతో కలిసి ఫోటో దిగిన నాగచైతన్య... పక్కనే శోభిత..!

Samantha Sobhita Viral Photo: సమంత, నాగచైతన్య కలిసి తీశోభనసుకున్న ఫోటో సోషల్ మీడియాలో తెగ కామెంట్లు తెచ్చి పెట్టుకుంది. ఈ ఫోటోలో శోభిత కూడా ఉండడం విశేషం. అసలు నాగచైతన్య ఏమిటి.. సమంతతో ఫోటో తీసుకోవడం ఏమిటి.. అది కూడా పక్కన  శోభిత ఉండడం ఏమిటి.. అని అనుకుంటున్నారా.. అయితే ఇది చదివేయండి..
1 /5

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫోటో బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఫోటోలో అక్కినేని నాగచైతన్య .. సమంతతో కనిపించడంతో.. చాలా మంది మళ్లీ “చై – సమంత” అంటూ కామెంట్లు పెడుతూ వచ్చాడు. కానీ అసలు విషయం వేరే. ఇది అందరికీ స్పష్టంగా తెలిసేలా సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే..ఇది నాగచైతన్య తన మాజీ భార్య సమంతను కలిసిన విషయం కాదు.

2 /5

నాగచైతన్య ఇటీవల శోభితా ధూళిపాళను.. వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అదే సమయంలో సమంత కూడా దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకుని తన కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. ఇద్దరి జీవితాలు ఇప్పుడు వేర్వేరు దారుల్లో సాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నాగచైతన్య కలిసిన సమంత ఎవరో అంటే.. ఆమె శోభితా చెల్లి. ఆమె పేరు కూడా సమంతానే కావడంతో.. చాలా మందికి గందరగోళం ఏర్పడింది.

3 /5

శోభితా చెల్లి సమంత ఇంటికి నాగచైతన్య – శోభితా దంపతులు వెళ్లినట్లు సమాచారం. అక్కడ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వారు హాయిగా సమయం గడిపినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సమంత తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అక్క, బావతో కలిసి దిగిన ఫోటోను షేర్ చేసింది. ఆ ఫోటోతో పాటు ఇంట్లో తిన్న భోజనం, కాఫీ వంటి చిన్న క్షణాలను కూడా అభిమానులతో పంచుకుంది. దీంతో ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.  

4 /5

శోభితా తన చెల్లి పెళ్లి సమయంలో చాలా బాధ్యతలు తీసుకుని అన్ని ఏర్పాట్లు చూసుకుంది. ఆ సమయంలోనే ఆమె నాగచైతన్యతో.. ప్రేమలో ఉందని కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇప్పుడు పెళ్లి తర్వాత నాగచైతన్య తన అల్లుడు హోదాలో అత్తవారింటి కుటుంబాన్ని కలవడం సహజమే. కానీ ఫోటోలో ఉన్న పేరు కారణంగా కొందరు అభిమానులు అనవసరంగా పాత విషయాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.  

5 /5

ఇక నాగచైతన్య సినిమాల విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం ఆయన “వృషకర్మ” అనే సినిమాలో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. విరూపాక్ష సినిమా ఫేమ్ కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ సినిమాతో నాగచైతన్య మరో మంచి విజయం సాధిస్తాడని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

