Sobhita Dhulipala In Saree: అక్కినేని నాగార్జున పెద్ద కోడలు, నటి శోభితా ధూళిపాళ సముద్ర తీరంలో చీరతో షికారు చేసింది. గతేడాది అక్కినేని హీరో నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న శోభితా.. మ్యారేజ్ తర్వాత ట్రెడిషనల్ లుక్లో అదరగొడుతోంది. తాజాగా సముద్రం వద్ద చిన్నపిల్లలా ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించింది శోభితా. ఈ పిక్స్ కేవలం కొద్ది క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి.
టాలీవుడ్ హీరోయిన్, అక్కినేని నాగార్జున పెద్ద కోడలు శోభితా ధూళిపాళ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. రామన్ రాఘవన్ అనే మూవీతో సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన శోభిత.. బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనే ఎక్కువగా నటించింది.
ఇక తెలుగులో మేజర్, గూఢాచారి సినిమాల్లో నటించిన శోభితా.. పొన్నియన్ సెల్వన్ 1, 2 చిత్రాలతో తమిళంలోనూ మెప్పించింది.
గతేడాది అక్కినేని హీరో నాగచైతన్యను పెళ్లి చేసుకున్న శోభితా.. మ్యారేజ్ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడూ తన అప్డేట్స్ను షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది.
రీసెంట్గా సెట్లో వంటలు చేస్తున్న ఫోటోస్ షేర్ చేసిన శోభితా.. తాజాగా సముద్రం వద్ద చీరలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న పిక్స్ను తన అభిమానులతో పంచుకుంది.
సముద్ర తీరంలో నీలిరంగు చీరకట్టులో సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది. 2013లో మిస్ ఇండియా అందాల పోటీల్లో రెండో స్థానం సొంతం చేసుకుంది శోభిత. ఆ తర్వాత మిస్ ఎర్త్ ఇండియా అందాల పోటీల్లో భారతదేశం తరపున పాల్గొంది.
ఇక తాజాగా చీరలో శోభితా ధూళిపాళ రెట్రో లుక్ అక్కినేని ఫ్యాన్స్తో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. శోభితా షేర్ చేసిన ఫొటోలు కొద్ది సమయంలోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ ఫొటోలకు నెటిజన్లు.. చీరలో అదిరిపోయారు, అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిలా ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉన్నారంటూ.. రకరకాల కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.