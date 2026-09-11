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Naga Shaurya Divorce: భార్యతో నాగశౌర్య విడాకుల.. క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:52 PM IST

Naga Shaurya Divorce:టాలీవుడ్ హీరో నాగశౌర్య గురించి గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త బాగా వైరల్‌గా మారింది. ఆయన తన భార్యతో విడాకులు తీసుకోబోతున్నారంటూ పలు రకాల ప్రచారాలు జరిగాయి. ఈ వార్తలు అభిమానుల్లో కూడా ఆసక్తిని పెంచాయి. అయితే తాజాగా నాగశౌర్య ఈ ప్రచారానికి స్వయంగా చెక్ పెట్టారు. 

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నాగశౌర్య ఇన్‌స్టాగ్రామ్

నాగశౌర్య తన వ్యక్తిగత విషయాలను సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా పంచుకోరు. ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా ఆయన తన భార్యతో కలిసి ఉన్న ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేయకపోవడంతో విడాకుల వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది. ఇద్దరి మధ్య ఏదో సమస్య వచ్చిందని, అందుకే కలిసి కనిపించడం లేదని సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు జరిగాయి.  

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నాగశౌర్య వివాహం

అయితే ఈ వార్తల్లో నిజం లేదని నాగశౌర్య తాజా పోస్టుతో చెప్పకనే చెప్పారు. తన భార్యతో కలిసి ఉన్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి తాము విడిపోవడం లేదనే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న ప్రచారానికి ఫుల్‌స్టాప్ పడినట్లయింది. నాగశౌర్య పోస్టుతో ఆయన అభిమానులు కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.  

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నాగశౌర్య తాజా వార్తలు

మరోవైపు నాగశౌర్య సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ఇటీవల ఆయన ‘బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్’ సినిమాలో నటించారు. ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందు మంచి అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రేక్షకుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన రాలేదు. బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా సినిమా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయిందనే టాక్ వచ్చింది.  

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నాగశౌర్య భార్య

ఇక నాగశౌర్య కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. ఆయనకు మరో మంచి విజయం అవసరమనే అభిప్రాయం అభిమానుల్లో ఉంది. గతంలో ఆయన పలు విజయవంతమైన సినిమాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే ఇటీవలి సినిమాల ఫలితాలు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో ఇప్పుడు ఆయన తదుపరి సినిమాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.  

Naga Shaurya marriage5/5

నాగశౌర్య విడాకుల వార్తలు

మంచి కథతో పాటు తనకు బాగా సెట్ అయ్యే పాత్రను ఎంచుకుని ఒక సూపర్‌హిట్ అందుకుంటే నాగశౌర్య మళ్లీ కెరీర్‌లో మంచి జోష్‌లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మాత్రం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చిన విడాకుల వార్తలకు క్లారిటీ రావడంతో ఈ అంశంపై చర్చ ముగిసినట్లే కనిపిస్తోంది.

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Naga Shaurya
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