Fact Check: నాగమణి వజ్రానికి నాగుపాము కాపాలా కాస్తుందా?.. ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో నిజమెంత..?

Fact Check: ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియోలను జనాలు నిజమని నమ్మేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఆ వీడియోలను తెగ షేర్ చేస్తూ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయని మరో నలుగురిలో అజ్ఞానం పంచుతున్నారు. అయితే ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో తెగ వైరల్ అవుతుంది. అందులో ఒక నల్లటి నాగుపాము వజ్రం లాంటి రత్నానికి కాపలా కాస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది.
ఆ వజ్రం నాగమణి అని దానికి సాక్షాత్తు నాగరాజు కాపలా కాస్తున్నాడు అంటూ ఆ వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు. ఈ వీడియోను లక్షలాది మంది చూశారు. అంతేకాదు మరి కొన్ని లక్షలు షేర్లు కూడా జరిగాయి. చాలామంది దీనిని నిజమని నమ్మే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. నిజానికి సైన్స్ ప్రకారం శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెబుతున్నారు. అసలు నాగమణి అనేది ప్రకృతిలో ఉందా లేదా వంటి విషయాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
నిజానికి ప్రకృతిలో నాగమణి అనే రత్నం సహజంగా ఎక్కడా లేదు. శాస్త్రీయంగా కానీ అటు భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు గాని ఎవరూ కూడా ఈ నాగమణి రత్నాన్ని ఎప్పుడు గుర్తించలేదు. కొన్ని కల్పిత గాథల్లో, సినిమాల్లోనూ, నవలల్లోనూ పాము తలలో ఒక రత్నం ఏర్పడుతుందని చెబుతుంటారు. నిజానికి శాస్త్రీయంగా జీవ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నటువంటి వాస్తవాల్లో, పాము శరీరం నుంచి ఎలాంటి రత్నము ఉద్భవించదని నిర్ధారించారు.
ఇలాంటివి శాస్త్రీయమైన అద్భుత కల్పనాలని కొట్టిపారేశారు. ఇలా కనిపిస్తున్నటువంటి వీడియో పూర్తిగా గ్రాఫిక్స్, లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి రూపొందించిన వీడియో గా పేర్కొంటున్నారు. వాస్తవానికి అటువంటి అవకాశాలు అసలు లేవని చెబుతున్నారు.
నాగమణి అంటూ కొంతమంది మోసగాళ్లు సైతం రంగురాళ్లను ఇతరులకు విక్రయించడం పలు కేసుల్లో చూసి ఉంటారు. ఈ నాగమణిని తమ వద్ద ఉంచుకుంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయని, వాటి విలువ లక్షల్లోనూ కోట్లల్లోనూ ఉంటుందని, అలాంటి నాగమణి తమ వద్ద ఉంటే కలిసి వస్తుందని, రాజయోగం కూడా వస్తుందని కొంతమంది మోసగాళ్లు నమ్మిస్తుంటారు.
నాగమణి పేరిట రంగురాళ్లను అమాయకులకు లక్షల రూపాయలు మోసం చేసి అంటగట్టిన సందర్భాలు కూడా కోకొల్లలుగా వార్తల్లో వచ్చాయి. నిజానికి ఇలాంటి వార్తలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మవద్దని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ తరహా అద్భుత కల్పనలన్నీ కల్పనిక సాహిత్యంలోనూ సినిమాల్లో మాత్రమే ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు కొట్టి పారేస్తున్నారు.
గతంలో ఇదే తరహాలో 9 తలల పాము ఐదు తలల పాము వంటివి సైతం ఉన్నాయని ఫోటోలు వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఇవన్నీ కూడా కల్పనలే అని వీడియో గ్రాఫిక్స్ ద్వారా సృష్టించినవి అని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.