Nagarjuna 100 Movie: నాగార్జున సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' హీరోయిన్! ఆ పేరు ఏంటంటే?

Aishwarya Rajesh Nagarjuna Movie: గతేడాది 'కుబేర', 'కూలీ' చిత్రాలతో అలరించిన అక్కినేని నాగార్జున..ఇప్పుడు తన వందో చిత్రం కోసం పనిచేస్తున్నారు. గతేడాది విడుదలైన చిత్రాలు మల్టీస్టారర్ అవ్వడం అందులోనూ నాగార్జున నెగెటివ్ రోల్ పోషించడం పట్ల ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అయితే తన కెరీర్‌లో 100వ మైలురాయి చిత్రంలో సోలో హీరోగా అలరించేందుకు సిద్దమయ్యాడు యువసామ్రాట్ నాగార్జున.
నిన్న మొన్నటి దాకా మల్టీస్టారర్ చిత్రాల్లో నెగటివ్ పాత్రలు పోషించిన నాగార్జున..ఇప్పుడు సోలో హీరోగా నటించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. నేచురల్ స్టార్ నానితో కలిసి పనిచేసిన 'దేవదాస్' దగ్గర నుంచి మొన్న వచ్చిన 'కూలీ' వరకు సరైన హిట్ రాకపోవడంతో అతడు మళ్లీ సోలో హీరోగా చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. 

నాగార్జున తన వందో చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేసే అవకాశాన్ని రా కార్తీక్‌ అనే తమిళ దర్శకుడికి అందించారు. ఈ సినిమాకు 'లాటరీ కింగ్' అనే టైటిల్ ను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

అయితే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు అనే న్యూస్ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే ఇందులో సీనియర్ నటి టబు నటించబోతుందని వార్తలు వినిపించాయి. అయితే ఇప్పుడు మరో హీరోయిన్ పేరు వినిపిస్తోంది.

'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' అనే సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ భార్య పాత్రలో అలరించిన ఐశ్వర్య రాజేష్.. ఇప్పుడు అక్కినేని నాగార్జున 100వ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఈ బ్యూటీని దాదాపుగా ఖరారు చేసినట్లే అని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

ఐశ్వర్యా రాజేష్ తెలుగమ్మాయి అయినప్పటికి తమిళ చిత్రపరిశ్రమలో చెప్పుకోదగ్గ సినిమాలు చేసింది. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలతోనూ బిజీగా మారింది. ఇప్పుడు నాగార్జున సినిమాలోనూ నటిస్తోందని టాక్. ఈ ఆఫర్ ఐశ్వర్యా రాజేష్‌కు గోల్డెన్ ఆఫర్ అనే చెప్పాలి.

Nagarjuna Aishwarya Rajesh Nagarjuna 100th movie nagarjuna movies aishwarya rajesh nagarjuna movie Tabu Nagarjuna telugu news

Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే గోల్డ్ మార్కెట్‌లో అల్లకల్లోలం! భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు..మార్చి 28న ఎలా ఉన్నాయంటే?