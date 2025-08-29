Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!

Nagarjuna Akkineni Net Worth Assest Value: దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నట వారసుడిగా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈయనకు తండ్రి ఏఎన్నాఆర్ నుంచి వారసత్వంతో పాటు హీరోగా సంపాదించిన ఆస్తులును లెక్కబెడితే ఈయన్ని కొట్టే హీరో మరెవరు లేరు.
ఈ యేడాది ‘కుబేర’ తో మంచి సక్సెస్ ను అందుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో విలన్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటించి మెప్పించారు. అంతేకాదు తాజాగా రజినీకాంత్ ‘కూలీ’లో ఏకంగా సైమన్ పాత్రలో ప్రేక్షకులను భయపెట్టాడు. ఇలా హీరోగానే కాకుండా క్యారెక్టర్ నచ్చితే ఎలాంటి పాత్రలోనైనా యాక్ట్ చేయడానికి వెనకాడని ఈ నైజమే నాగార్జునకు ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చి పెట్టింది.
ఇక నాగార్జున కేవలం హీరోగానే కాకుండా తెలుగు బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా గత 6 సీజన్స్ ను విజయవంతంగా నడిపించారు. ఇపుడు 7వ సీజన్ కు హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంతకు ముందు ‘మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు’తో తెలుగు టెలివిజన్ ప్రేక్షకులు మెప్పును పొందాడు. ఇక బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా నాగార్జునకు జియో హాట్ స్టార్ బాగానే రెమ్యునరేషన్ ఇస్తోంది. మొత్తంగా ఈ సీజన్ కోసం రూ. 20 కోట్ల వరకు పారితోషకం అందుకోబోతున్నట్టు సమాచారం.
మరోవైపు అన్నపూర్ణ సినీ స్టూడియో కొత్త డైరెక్టర్స్ ను రైటర్స్ ను వెండితెరకు పరిచయం చేస్తూ బాగానే వెనకేసినట్టు ఆయన సన్నిహితులు చెప్పే మాట. హీరోగా, నిర్మాతగా సత్తా చాటుతున్నారు. అటు అన్నపూర్ణ స్టూడియో తరుపున యాక్టింగ్ స్కూల్ ను నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు పలు వెబ్ సిరీస్ లను నిర్మిస్తూ ఈ వయసులో కూడా ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నాడు.
కేవలం హీరోగానే కాకుండా, నిర్మాతగా,స్టూడియో అధినేతగా.. రియాలిటీ షోలు హోస్ట్ గా, వ్యాపారవేత్తగా నాలుగు చేతులా సంపాదిస్తున్నారు. అటు స్టాక్ మార్కెట్, రియల్ ఎస్టేట్, పలు కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ లలో నాగార్జున భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఇలా ఈయన వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఇంతింతై అన్నట్టుగా సాగిపోతుంది. అంతేకాదు సొంత ఛార్టెట్ ఫ్లైట్ కూడా ఈయన సొంతం. మన దేశంలోనే కాదు.. విదేశాల్లో ఈయనకు ఇళ్లు, రిసార్టులు ఉన్నాయి.
అంతేకాదు తాను వాడుకోని సందర్భాల్లో ఆ ఫ్లైట్ ను పలు ప్రైవేటు కార్యక్రమాలకు అద్దె కిస్తూ బాగానే వెనకేసారు. ఈయన మొత్తం ఆస్తులు విలువ దాదాపు ప్రస్తుత మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం రూ. 10 వేల కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని టాక్. మొత్తంగా ఆస్తుల విషయంలో నాగార్జున నిజంగానే కింగ్ అని అంటున్నారు ఆయన అభిమానులు.