Nagarjuna World Record: నాగార్జున.. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు కుమారుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన ఆయన రూట్లోనే అన్ని రకాల పాత్రల్లో మెప్పించారు. ముఖ్యంగా తండ్రికి సాధ్యం కానీ మాస్ హీరో ఇమేజ్ సంపాదించుకున్నారు. అంతేకాదు టాలీవుడ్ మన్మథుడిగా పేరు సంపాదించుకున్నాడు. అయితే ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో నాగార్జునకు మాత్రమే సాధ్యమైన ఈ రికార్డు ఇప్పటి వరకు మరెవరికీ సాధ్యం కాలేదు.
Nagarjuna World Rare Record: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తనయుడిగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా రాణించాడు. అంతేకాదు అన్ని రకాల పాత్రల్లో నటిస్తూ ఒక ఇమేజ్కు పరిమితం కాలేదు. డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చిత్రాలతో తెలుగు సినీ చరిత్రలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
అంతేకాదు హీరోగా రీసెంట్గా 40 యేళ్ల నట ప్రస్థానన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు నాగార్జున.త్వరలో తన వందో చిత్రంతో పలకరించబోతున్నారు. . ఈ రోజు నాగార్జున బర్త్ డే సందర్భంగా విడుదల చేసిన టీజర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో నాగార్జునకు మాత్రమే సాధ్యమైన ఈ రికార్డు మరే హీరోకు సాధ్యం కాలేదు.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక కథానాయిక.. తండ్రీ తనయులు సరసన హీరోయిన్ యాక్ట్ చేయడం చాలా రేర్ అని చెప్పాలి. తెలుగు, హిందీ, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తండ్రికి జోడిగా నటించిన హీరోయిన్స్ .. కుమారుల సరసన యాక్ట్ చేశారు. ఇక ఎన్టీఆర్ సరసన నటించిన జయసుధ, రతి అగ్నిహోత్రి, రాధలు ఆ తర్వాత బాలయ్య సరసన కథానాయికగా జోడి కట్టారు.
అటు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు సరసన కథానాయికలుగా నటించిన శ్రీదేవి, రాధ, రమ్యకృష్ణలు ఆయన కుమారుడైన నాగార్జునకు జోడిగా నటించడం విశేషం. అటు తండ్రి అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో పాటు తన తనయుడు నాగ చైతన్య సరసన హీరోయిన్స్ గా నటించిన లావణ్య త్రిపాఠి, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సరసన నాగార్జున నటించడం విశేషం.
లావణ్య త్రిపాఠి నాగ చైతన్య సరసన ‘యుద్ధం శరణం’ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తే.. నాగ్ సరసన ‘సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా’ సినిమాలో కథానాయికగా నటించింది. అటు చైతూ సరసన ‘రారండోయ్ వేడుక చేద్దాం’ సినిమాలో నటించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. నాగ్ సరసన ‘మన్మథుడు 2’ సినిమాలో కథానాయికగా నటించింది. ఈ రకంగా తండ్రీ ఏఎన్నాఆర్ సరసన నటించిన హీరోయిన్స్ తోనే కాదు.. తనయుడు నాగ చైతన్య సరసన హీరోయిన్స్ తో యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరో ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఇంకెవరు లేరు.
మరి తెలుగు సహా వరల్డ్ వైడ్ గా ఏ హీరో కూడా ఇటు తండ్రి సరసన నటించిన కథానాయికలతో పాటు కుమారుడు సరసన నటించిన హీరోయిన్స్ సరసన యాక్ట చేసిన ఏకైక హీరోగా ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. భవిష్యత్తులో మరే హీరోకు ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదనే చెప్పాలి.