Shiva 4K Collections: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Shiva 4K Re Release Total Box Office Collections: గత కొన్నేళ్లుగా  తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో రీ రిలీజ్ ల ట్రెండ్ పెరిగింది. ఆయా హీరోలకు సంబంధించిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను సరికొత్త  టెక్నాలజీలో అప్  గ్రేడ్ చేసి మరి రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ రూట్లో తాజాగా ఈ నెల 14 నాగార్జున హీరోగా నటించిన కల్ట్ క్లాసిక్ ‘శివ’ సినిమాను 4Kలో రీ రిలీజ్ చేసారు. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ గా రన్ ముగిసింది. ఈ సినిమా టోటల్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే..    
నాగార్జున, రామ్ గోపాల్ వర్మల  'శివ' సినిమా గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.  అప్పట్లో హీరో సైకిల్ చెయిన్ తెంచి విలన్స్ ను ఉతకడం అనే సీన్ అప్పట్లో యూత్ ను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా 1989లో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆ యేడాది ‘అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు’, ‘ముద్దుల మావయ్య’ సినిమాలు ఇండస్ట్రీ హిట్ సాధించాయి. ఆ రెండింటి లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసి ఒక యేడాదిలో మూడో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.   

తాజాగా శివ పాత ప్రింట్ ను డాల్బీ అట్మాస్ 4కే హై రెజల్యూషన్ లో కొత్త సౌండ్ తో విడుదల చేసారు. నాగార్జున కెరీర్ లో తొలి ఏకైక ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా అప్పట్లో రూ. 7.5 కోట్ల నుంచి రూ. 8 కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాల చెప్పాయి. ఈ సినిమా సక్సెస్ తో నాగార్జున స్టార్ హీరోగా టాలీవుడ్ లో తిరుగులేని ఇమేజ్ సంపాదించుకున్నాడు.   

శివ సినిమా రీ రిలీజ్ కోసం AI టెక్నాలజీని యూజ్ చేశారు.  సినిమాను విజయవాడ కాలేజీ రౌడీయిజం నేపథ్యంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ  నిజ జీవిత గాథతో గా తెరకెక్కించారు. తెలుగు సినిమా చరిత్ర గురించి చెప్పాల్సి వస్తే.. ‘శివ’ ముందు.. ‘శివ’ తర్వాత అనే రేంజ్ లో ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తనదైన ముద్రవేసింది. అప్పట్లో హీరోలు విలన్స్ కొడుతుంటే డిష్యూం డిష్యూం అనే సౌండ్ తో ఉండేది. ఈ సినిమా ఆ మూసకు చెక్ పెట్టింది. 

ఈ నెల 14న విడుదలైన శివ 4K రీ రిలీజ్ లో తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 3.40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 4.40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓ రకంగా సీనియర్ హీరోల్లో రీ రిలీజ్ లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన హీరోగా నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. నవంబర్ లాంటి అన్ సీజన్ లో  సరికొత్త రికార్డు సెట్ చేసింది. 

‘శివ’ చిత్రాన్ని రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్ చేశారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఎస్ఎస్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై అక్కినేని వెంకట్, యార్లగడ్డ సురేంద్ర నిర్మించారు. ఈ చిత్రం CNN-IBN ఆల్ టైమ్ టాప్ 100 చిత్రాలలో చోటు సంపాదించుకోవడం విశేషం.  ఇది బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడంతో పాటు అద్భుతమైన విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది.  ఈ చిత్రానికి ఇళయారాజా అందించిన సంగీతం, రీరికార్డింగ్  పెద్ద ఎస్సెట్. అన్నపూర్ణ స్టూడియో ప్రారంభమై 50 యేళ్లు పురస్కరించుకొని రీ రిలీజైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మెప్పును పొందడం విశేషం.  

