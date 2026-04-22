English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Nagarjuna Recent Movies Total Collections: నాగార్జున రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..

Nagarjuna Recent Movies Total Collections : నాగార్జున అప్పటి ఆ నలుగురు సీనియర్ హీరోల్లో గ్లామర్ పరంగా ముందున్నా.. బాక్సాఫీస్ పరంగా చాలా వెనకబడ్డారు. సోలో హీరోగా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టి చాలా కాలమే అయింది. అంతేకాదు తన కెరీర్ లో తొలిసారి రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన ‘కూలీ’లో విలన్ వేషం వేసాడు.  ఈ నేపథ్యంలో నాగ్ నటించిన రీసెంట్ మూవీస్ టోటల్ మూవీస్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..
1 /7

కుబేర (Kubera).. నాగార్జున, ధనుశ్ లీడ్ రోల్లో రష్మిక మందన్న మరో ఫీమేల్ లీడ్ లో నటించిన చిత్రం ‘కుబేర’. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా రూ.70.65 కోట్లు (రూ.140 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.65 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 66 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి రూ. 4.65 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది. 

2 /7

నా సామిరంగ (Naa Saamiranga).. నాగార్జున, అల్లరి నరేష్, రాజ్ తరుణ్ హీరోలుగా విజయ్ బిన్ని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నాసామిరంగ’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.21.88 కోట్ల షేర్ (రూ.38 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 18.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ చేసింది. రూ. 19 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 21.88 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. అంతేకాదు రూ.2.88 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది. 

3 /7

ది ఘోస్ట్ (The Ghost).. నాగార్జున హీరోగా ప్రవీణ్ సత్తారు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది ఘోస్ట్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 6.15 కోట్ల షేర్ (రూ.11.40 కోట్ల గ్రాస్) కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 21.15 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ.22 కోట్ల టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా రూ. 16 కోట్ల వరకు నష్టాలను తీసుకొచ్చి బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

4 /7

బంగార్రాజు (Bangarraju)..  నాగార్జున హీరోగా నటించిన ‘సోగ్గాడే చిన్నినాయన’ సినిమాకు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బంగార్రాజు’. ‘మనం’తర్వాత మరోసారి తన పెద్ద కుమారుడు నాగ చైతన్యతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాడు నాగ్. ఈ సినిమాలో చైతూకు తండ్రిగా.. తాతగా నటించాడు. కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయమే సాధించింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 40 కోట్ల షేర్ (రూ.66 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.38.15 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ.39 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ లో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా కోటి రూపాయలకు వరకు లాభాలను తీసుకొచ్చింది. 

5 /7

వైల్డ్ డాగ్ (Wild Dog).. నాగార్జున హీరోగా అహిషోర్ సాల్మన్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతూ తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వైల్డ్ డాగ్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 3.53 కోట్ల షేర్ (రూ.7 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 9 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 9.4 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ చిత్రం రూ. 6 కోట్ల వరకు నష్టాలను తీసుకొచ్చి డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

6 /7

అటు దేవదాస్ మూవీ రూ. 38 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో రూ. 27.70 కోట్లు రాబట్టింది. అటు మన్మథుడు 2 రూ. 20 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి రూ. 10.48 కోట్ల షేర్ రాబట్టి డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. అటు ఆఫీసర్ సినిమా అత్యంత ఘోరంగా రూ. 1.2 కోట్ల షేర్ మాత్రమే రాబట్టింది. ఓం నమో వేంకటేశాయా సినిమా రూ. 36 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి కేవలం రూ. 10 కోట్ల  షేర్ మాత్రమే రాబట్టింది.   సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా.. రూ. 25 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగి దాదాపు రూ. 50 కోట్ల షేర్ తో డబుల్ ప్రాఫిట్ అందుకుంది. అటు భాయి సినిమా రూ. 30 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేస్తే.. రూ. 7 కోట్ల షేర్ రాబట్టి డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

7 /7

హీరోగా నాగార్జున నటించిన లాస్ట్ 5 చిత్రాల టోటల్ కలెక్షన్స్ కలిపితే.. రూ. 141.36 కోట్ల షేర్ వచ్చింది. అందులో ఒక్కో చిత్రం యావరేజ్ గా రూ. 28.27 కోట్ల షేర్ మాత్రమే రాబట్టినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి.  

Next Gallery

