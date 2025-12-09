English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anushka: అనుష్క గోరుముద్దలు పెట్టేది.. నాగార్జున పిలిచి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.. దర్శకుడు సముద్ర బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!

Nagarjuna Warning For Anushka Director: హీరో, హీరోయిన్ కలిసి ఒక్క సినిమా చేసేది అరుదుగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో.. కొంతమంది హీరో, హీరోయిన్లు మాత్రం ఎన్నో సినిమాలు చేసి.. సూపర్ హిట్ పెయిర్స్ గా పేరు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి జంటల్లో ఒక జంట.. నాగార్జున, అనుష్క. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి దాదాపు నాలుగైదు సినిమాలలో కనిపించారు.
నాగార్జున, అనుష్క.. ఈ జంటకు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. నాగార్జున హీరోగా వచ్చిన సూపర్ సినిమా ద్వారానే అనుష్క తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయింది. ఆ తరువాత అరుంధతి చిత్రంతో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సూపర్ స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది.

బాహుబలి చిత్రంతో ఏకంగా పాన్ ఇండియా స్టేటస్ అందుకుంది అనుష్క. అయితే అరుంధతి తరువాత అంటే అంచనాల మధ్య విడుదలైన అనుష్క పంచాక్షరి సినిమా మాత్రం పెద్దగా విజయం సాధించలేదు. ఇక ఈ సినిమా దర్శకుడు సముద్ర.. ఈ మధ్య నాగార్జున, అనుష్క గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..”అనుష్కతో నేను పంచాక్షరి అనే సినిమా తీశాను. ఆ సినిమాకు నాగార్జునకు  మేకప్మెన్ చంద్ర.. నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు. నాగార్జున నన్ను ఒకసారి గోవా కి పిలిచి మరి.. శ్యామ్ ప్రసాదొడ్డి అరుంధతి తీశాడు. ఆయన పెద్ద నిర్మాత.. ఇక్కడుంది చంద్ర, నా మేకప్మెన్. అంత పెద్ద నిర్మాత కాదు. కాబట్టి వీడి లైఫ్ జాగ్రత్త.. అని స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు.” అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. 

నాగార్జున తన తన దగ్గర పనిచేసేవాళ్లను చాలా బాగా చూసుకుంటారని.. తెలిపారు. అంతేకాకుండా సుమంత్ హీరోగా అనుష్క హీరోయిన్గా వచ్చినా మహానంది సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ..” అనుష్క నాకు గోరుముద్దలు పెట్టేది. అప్పుడెలా అన్నం తినిపించిందో పంచాక్షరి  సమయంలోనూ అలాగే ప్రేమగా తినిపించింది,” అంటూ తెలిపారు.

కానీ అనుష్క స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యాక తన నడవడికలో చాలా తేడా వచ్చింది అని.. అయితే అనుష్క అప్పుడు ..ఇప్పుడు.. ఎప్పుడూ కూడా చాలా మంచి అమ్మాయిని తెలిపారు దర్శకుడు సముద్ర.

