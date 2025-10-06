Nagarjuna: సమంత మొహం చూసినప్పుడు నా పరువు పోకూడదు.. అందుకే అలా చేశా: నాగార్జున

Samantha
నాగార్జున ఈ మధ్యనే కూలీ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకొని సినిమాలపరంగా దూసుకుపోతున్నారు. మరోపక్క నాగార్జున మాజీ కోడలు సమంత కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీ తో పాటు హిందీ ఇండస్ట్రీలో కూడా.. మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది. ఈ క్రమంలో నాగార్జున సమంతా గురించి చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి..
అక్కినేని నాగార్జున.. ప్రస్తుతం హీరో గానే కాకుండా విలన్ క్యారెక్టర్స్ లో కూడా రాణించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరోపక్క సమంత భాషా బేధం లేకుండా.. అన్ని భాషలలోనూ ఆఫర్లు వస్తే హీరోయిన్ గా చెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది.
నాగార్జున మొదటి కొడుకు నాగచైతన్యాన్ని కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్న సమంత.. ఆ తరువాత మూడేళ్లకు విడాకులు ఇచ్చారు. ఇక నాగచైతన్య ఈ మధ్యనే హీరోయిన్ శోభితను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు..
మరోపక్క సమంత మాత్రం ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా అలానే ఉంది. కానీ ఈమె దర్శకుడు రాజ్తో ప్రేమాయణం నడుపుతోంది అనే వార్త మాత్రం గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో నాగార్జున, సమంతకి.. సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది.
సమంత, నాగచైతన్య అని పెళ్లి చేసుకున్న వెంటనే నాగార్జునతో కలిసి రాజు గారి గది 2 సినిమాలో నటించింది. ఇక ఈ సినిమా ఈవెంట్లో నాగార్జున మాట్లాడుతూ.. “సమంత, నాగచైతన్యను అక్టోబర్ 6న పెళ్లి చేసుకుంది.. వెంటనే నేను, సమంత నటించిన రాజుగారిగది 2 చిత్రం విడుదలైంది.. అందుకే నాకు భయంగా ఉంది.. ఈ సినిమా విజయం సాధించాలి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంట్లో నేను సమంత మొహం.. మొహం చూసుకున్నప్పుడు నా పరువు పోకూడదు,” అంటూ జోక్ గా చెప్పుకొచ్చారు
మరోపక్క సమంత ఈ మాటలు విని పకపక నవ్వేసింది. ఇక ఆ తర్వాత నాగార్జున చెబుతూ నీకు పెళ్లి అవగానే మనిద్దరికీ హిట్ వచ్చింది అని చెబితే బాగుంటుంది కానీ.. ఫ్లాప్ వచ్చింది కదా అని చెప్పుకోకుండా.. అంటూ తెలియజేశారు నాగార్జున