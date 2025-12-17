Nagarjuna: చైతు, శోభిత పెరెంట్స్ కాబోతున్నారంటూ రచ్చ.. నాగార్జున రియాక్షన్ ఏంటో తెలుసా..?

Sobhita pregnant rumors: కొంత మంది అయితే ఏకంగా నాగార్జునకు తాతగా ప్రమోషన్ వచ్చిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఇటీవల నాగార్జున దీనిపై ఒక బిగ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో నాగార్జున స్పందన నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
చైతు, శోభితల వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఇటీవల జరిగింది. అయితే.. సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల రెండో పెళ్లి జరిగినప్పటి నుంచి నెట్టింట శోభిత ప్రెగ్నెన్సీ వార్తలపై పెద్ద రచ్చ మొదలైంది. చైతు, శోభితలు పెరెంట్స్ కాబోతున్నారని, నాగార్జునకు తాతగా ప్రమోషన్ వచ్చిందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
మరికొంత మంది రూమర్స్ రాయుళ్లు ఒకఅడుగు ముందుకేసి నాగార్జున ఇంట మరల అక్కినేని నాగేశ్వర రావు వస్తున్నాడని కూడా సోషల్ మీడియాలో పుకార్లు పుట్టిస్తున్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో శోభిత కొంచెండల్గా కన్పించింది. దీంతో ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అయ్యిందని అందుకే నీరసంగా ఉందని రాసుకొచ్చారు. అయితే.. ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో నాగార్జున అటెండ్ అయ్యారు. దీనిలో ఒక మీడియా ప్రతినిధి నేరుగా నాగార్జునదగ్గరకు వెళ్లి మీరు తాతగా ప్రమోషన్ పొందారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతుందని దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటని అడిగింది.
దీంతో నాగార్జున తొలుత అర్థం కాక షాక్ అయ్యారు. ఆతర్వాత తెరుకుని డిసెంట్ గా నవ్వుతూ.. ఆ శుభసమయం వస్తే తామే రివీల్ చేస్తామని నవ్వుతూ ఆన్సర్ ఇచ్చిన అక్కనుంచి వెళ్లిపోయారు. మొదట్లో నాగార్జున కొంత అసహానంగా ఫీలైన కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని మరీ స్మార్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు.
ఈ క్రమంలో శొబిత, చైతు పెరెంట్స్ అనివస్తున్న పుకార్లకు నాగార్జున స్పందనతో క్లారిటీ దొరికినట్లైంది. అయితే.. సమంత, రాజ్ నిడిమోరుల పెళ్లి అయ్యాక.. ఈ రెండు ఫ్యామిలీపై కొంత మంది నెటిజన్లు ఏదో ఒక రకంగా రూమర్స్ వైరల్ చేస్తున్నారు.
దీనిపై ప్రస్తుతం అక్కినేని అభిమానులు మాత్రం అగ్గిమీద గుగ్గిలం అవుతున్నారు. ఇలాంటి ఫెక్ వార్తల్ని ప్రచారం చేయోద్దని ఇప్పటికే సెలబ్రీటీలు ఎంత మొత్తుకున్న కూడా రూమర్స్ రాయుళ్లు మాత్రం ఎక్కడతగ్గకుండా తమ పైత్యంను చూపిస్తునే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి చైతు, శోభిత నెట్టింటహాట్ టాపిక్ గా మారారు.