Nagarjuna: కొన్ని చెప్పకూడదు…టబు.. రమ్యకృష్ణ గురించి నాగార్జున..

Nagarjuna Tabu
నాగార్జున, టబు మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తుంది అని వార్త అప్పట్లో తెగ వైరల్ అయింది. కానీ తమ మధ్య ఉండేది స్నేహం మాత్రమే అని.. అమలా తో కూడా టబు ఎంతో స్నేహంగా ఉంటుంది అని.. నాగార్జున పది మాటలు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా జగపతిబాబుతో నాగార్జున ఈ హీరోయిన్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి..
నాగార్జున, రమ్యకృష్ణ.. నాగార్జున, టబు కాంబినేషన్.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో ఫేమస్. వీళ్ళ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలో అన్నీ కూడా మంచి విజయాలు సాధించాయి…
ఈ క్రమంలో నాగార్జున వీరిద్దరి గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగపతిబాబు తాజాగా ఒక సెలబ్రిటీ టాక్ షో.. జయంబు నిశ్చయంబురా.. ప్రారంభించారు..
ఇక ఈ షో మొదటి ఎపిసోడ్ కి నాగార్జునను గెస్ట్ గా ఇన్వైట్ చేశారు జగపతిబాబు. ఈ ఎపిసోడ్ కి సంబంధించిన లేటెస్ట్ ప్రోమోలో.. నా స్నేహితుడంటూ నాగార్జునను జగపతిబాబు ఆహ్వానించారు.
ఆ తరువాత.. 'ఏం దాచుకోకుండా మాట్లాడుకునే షో ఇది' అని హోస్ట్ జగపతి బాబు చెప్పగా.. ఓకే అంటూ నాగార్జున ఇక వెంటనే జగపతిబాబు.. 'రమ్యకృష్ణ, టబు.. వీరిద్దరిలో.. బెస్ట్ కో యాక్ట్రెస్ ఎవరు నీకు?' అని అరగ అండగా.. నాగార్జున వెంటనే 'కొన్ని చెప్పకూడదు.. నేను చెప్పను' అని సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు..
అయితే.. ఈ ప్రశ్న అయినా వెంటనే నాగార్జున జగపతిబాబుని మీకు సౌందర్య, రమ్యకృష్ణ లో ఎవరి ఇష్టం అని అడిగేయగా.. ఈ షో కి నేను గెస్ట్ కాదు అంటూ నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు జగపతిబాబు.