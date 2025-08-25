English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: నాగచైతన్య - సమంత విడాకులపై స్పందించిన చైతూ మేనత్త..

Naga Chaitanya Divorce: టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు క్యూట్ జోడీగా పేరు సొంతం చేసుకున్న సమంత నాగచైతన్య విడాకులు తీసుకోవడంపై తాజాగా నాగచైతన్య మేనత్త స్పందించారు. 


టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్నారు సమంత. ఏ మాయ చేసావే సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైనా.. ఇదే సినిమాలో నటించిన నాగచైతన్యతో ప్రేమలో పడింది.



దాదాపు 7 ఏళ్లపాటు ప్రేమాయణం సాగించి .. 2017లో పెద్దల సమక్షంలో రెండు సాంప్రదాయాల మేరకు రెండు సార్లు వివాహం చేసుకున్నారు నాగచైతన్య - సమంత. 



ఆ తర్వాత పలు సినిమాలు,  యాడ్స్ చేస్తూ క్యూట్ జోడిగా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఈ జంట.. అనూహ్యంగా 2021 అక్టోబర్ 2న విడాకులు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.



ఇక విడాకులపై ఎప్పటికప్పుడు పలు రకాల రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ అసలు వీరు విడాకులు తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి అని ఇప్పటివరకు తెలియలేదు. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా నాగచైతన్య మేనత్త నాగ సుశీల వీరిద్దరి విడాకులపై స్పందించారు. 



ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న నాగ సుశీల మాట్లాడుతూ.. వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటామని అడిగినప్పుడు మేము నో చెప్పలేదు. అలాగే విడాకులు తీసుకుంటామని చెప్పినప్పుడు కూడా నో చెప్పలేదు. ముఖ్యంగా వాళ్ళిద్దర్నీ మేము బ్లేమ్ చేయలేదు. వాళ్ల నిర్ణయానికి వాళ్లని వదిలేసాము అంటూ విడాకులపై స్పందించారు నాగ సుశీల.

