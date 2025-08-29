English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: చైతూ కన్నా 'నాగార్జున మామ అందగాడు'.. మాజీ కోడలు సమంత కామెంట్లు వైరల్‌

Samantha Shocking Comments On Her Ex Uncle Nagarjuna: విడిపోయాక వేరు కానీ కలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రం సమంతకు తన మామ అక్కినేని నాగార్జున అంటే చాలా ఇష్టం. వీరిద్దరూ స్నేహితులుగా ఉండేవారు. గతంలో నాగార్జునపై సమంత చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
1 /5

సినీ పరిశ్రమలో వ్యక్తిగత కుటుంబ బంధాలు తాత్కాలికమేనని కొందరినీ చూస్తే అర్థమవుతోంది. అలాంటి వారిలో సమంత, నాగచైతన్య అనుబంధం కనిపిస్తోంది. అద్భుతమైన జంటగా కనిపించిన ఆ జోడీ అనూహ్యంగా విడిపోవడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. విడాకుల అనంతరం తెలియదు కానీ విడాకుల ముందు వరకు సమంత అక్కినేని కుటుంబంతో ఎంతో ప్రేమగా ఉండేదని అర్థమవుతోంది.

2 /5

గతంలో తన మామ అక్కినేని నాగార్జునపై సమంత చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి. నాగార్జున 66వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నెట్టింట్లో ఆ వీడియో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆ సమయంలోనే నాగార్జునపై సమంత ఎంతో ప్రేమప్యాయతలు చూపించింది. తన భర్త చైతూ కన్నా మామపైనే ఎక్కువ ప్రశంసలు కురిపించింది.

3 /5

సమంత 2019లో చేసిన 'ఓ బేబీ' సినిమా మంచి విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా ఒక టీవీ షోలో పాల్గొనగా.. సూర్య, నాగార్జునలలో ఎవరు ఎక్కువ అందగాడు అని ప్రశ్న వచ్చింది. ఈ ప్రశ్నకు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా సమంత సమాధానం ఇచ్చింది.

4 /5

ఆ ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ సమంత 'నా మామ నాగార్జున అత్యంత అందమైన వ్యక్తి' అని చెప్పింది. ఈ సందర్భంగా నాగార్జున సినిమా 'మన్మథుడు 2'లో అతడి డైలాగ్‌ 'మామ' అనేది ప్రస్తావిస్తూ సరదాగా మాట్లాడింది. ఆ సమాధానం చూస్తే మామ కోడలి మధ్య ఎంత చక్కటి అనుబంధం ఉందో అర్థమవుతోంది.

5 /5

నాగ చైతన్య, సమంత వివాహం 2017లో జరగ్గా.. 2021లో విడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. 4 డిసెంబర్ 2024న నాగ చైతన్య నటి శోభితా ధూళిపాళను వివాహం చేసుకున్నాడు. సమంత మాత్రం రెండో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. సినిమా, వ్యాపార పనుల్లో నిమగ్నమైంది.

