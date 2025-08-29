Samantha: చైతూ కన్నా 'నాగార్జున మామ అందగాడు'.. మాజీ కోడలు సమంత కామెంట్లు వైరల్‌

Samantha Shocking Comments On Her Ex Uncle Nagarjuna: విడిపోయాక వేరు కానీ కలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రం సమంతకు తన మామ అక్కినేని నాగార్జున అంటే చాలా ఇష్టం. వీరిద్దరూ స్నేహితులుగా ఉండేవారు. గతంలో నాగార్జునపై సమంత చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
సినీ పరిశ్రమలో వ్యక్తిగత కుటుంబ బంధాలు తాత్కాలికమేనని కొందరినీ చూస్తే అర్థమవుతోంది. అలాంటి వారిలో సమంత, నాగచైతన్య అనుబంధం కనిపిస్తోంది. అద్భుతమైన జంటగా కనిపించిన ఆ జోడీ అనూహ్యంగా విడిపోవడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. విడాకుల అనంతరం తెలియదు కానీ విడాకుల ముందు వరకు సమంత అక్కినేని కుటుంబంతో ఎంతో ప్రేమగా ఉండేదని అర్థమవుతోంది.
గతంలో తన మామ అక్కినేని నాగార్జునపై సమంత చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి. నాగార్జున 66వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నెట్టింట్లో ఆ వీడియో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆ సమయంలోనే నాగార్జునపై సమంత ఎంతో ప్రేమప్యాయతలు చూపించింది. తన భర్త చైతూ కన్నా మామపైనే ఎక్కువ ప్రశంసలు కురిపించింది.
సమంత 2019లో చేసిన 'ఓ బేబీ' సినిమా మంచి విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా ఒక టీవీ షోలో పాల్గొనగా.. సూర్య, నాగార్జునలలో ఎవరు ఎక్కువ అందగాడు అని ప్రశ్న వచ్చింది. ఈ ప్రశ్నకు ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా సమంత సమాధానం ఇచ్చింది.
ఆ ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ సమంత 'నా మామ నాగార్జున అత్యంత అందమైన వ్యక్తి' అని చెప్పింది. ఈ సందర్భంగా నాగార్జున సినిమా 'మన్మథుడు 2'లో అతడి డైలాగ్ 'మామ' అనేది ప్రస్తావిస్తూ సరదాగా మాట్లాడింది. ఆ సమాధానం చూస్తే మామ కోడలి మధ్య ఎంత చక్కటి అనుబంధం ఉందో అర్థమవుతోంది.
నాగ చైతన్య, సమంత వివాహం 2017లో జరగ్గా.. 2021లో విడిపోయిన విషయం తెలిసిందే. 4 డిసెంబర్ 2024న నాగ చైతన్య నటి శోభితా ధూళిపాళను వివాహం చేసుకున్నాడు. సమంత మాత్రం రెండో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. సినిమా, వ్యాపార పనుల్లో నిమగ్నమైంది.