Nagarjuna Rare Photos: నాగార్జున యవ్వనంలో ఫోటోలు చూశారా…అచ్చం నాగచైతన్య లాగానే..!

ఎప్పుడు నిత్య యవ్వనంగా కనిపించే హీరో నాగార్జున. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆయన్ని మన్మధుడు అని లేకపోతే కింగ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. దాదాపు ఏడు పదుల వయసుకు దగ్గరగా వస్తున్న కానీ.. ఇప్పటికీ మూడు పదుల వయసు హీరోలకి కూడా పోటీ ఇస్తూ ఉంటారు.
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో.. ఉన్న అందమైన హీరోలలో.. నాగార్జున ప్రథమ స్థానంలో ఉంటారు. అమ్మాయిలకు గ్రీకువీరుడు.. ప్రస్తుత తనం వారికి మన్మధుడు.. మాస్ కింగ్ అని ఎన్నో బిరుదులు తెచ్చుకున్న ఈ హీరో.. ఇప్పటికి కూడా సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నాడు. 

ఈ మధ్యనే రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన కూలీ సినిమాలో విలన్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించిన నాగార్జునకు.. తమిళ ప్రేక్షకులు సైతం ఫిదా అవుతున్నారు.  

తెలుగులో వచ్చిన రక్షకుడు సినిమా అప్పట్లో తమిళంలో కూడా విరుదలై సక్సెస్ సాధించింది. ఇక ఆ రక్షకుడు సినిమాలోని సోనియా సోనియా పాటను.. ప్రస్తుతం నాగార్జున కూలీ సినిమా వీడియోలకు జత చేసి.. ఇప్పటికీ ఈయన ఇలానే ఉన్నారు అంటూ తెగ పొగిడేస్తున్నారు తమిళ్ ప్రేక్షకులు.   

ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఈ మధ్యనే నాగర్జున.. జగపతిబాబు టాక్ షో జయమ్ము నిశ్చయంబురా కి అటెండ్ అయ్యారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో నాగార్జున యవ్వన వయసులోని ఫోటోలు ఎన్నో కూడా చూపించారు.            View this post on Instagram                       A post shared by Narendra Posa (@posanarendra)  

ఇక ఈ ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలలో కొన్నిటిలో నాగార్జున అచ్చం నాగచైతన్య లాగా కనిపించడం విశేషం

