  • Nagma Love Affairs: హీరోయిన్ నగ్మా లవ్ బ్రేకప్.. 50 ఏళ్ల వయసులో సింగిల్‌గా ఉండడానికి కారణం ఇదే?!

Nagma Love Affairs: హీరోయిన్ నగ్మా లవ్ బ్రేకప్.. 50 ఏళ్ల వయసులో సింగిల్‌గా ఉండడానికి కారణం ఇదే?!

Nagma Ganguly Love Story: సినీ పరిశ్రమలో సినిమాల్లో చూపించేంత ఈజీగా ఉండదు నటీనటులు జీవితాలు. సినిమాల్లో ఓ వెలుగు వెలిగిన వారు కూడా ఫామ్ కోల్పోయిన తర్వాత జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంటారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న ఓ తెలుగు హీరోయిన్‌ కూడా ఈ కోవకే చెందింది. 
సినీ పరిశ్రమలో సినిమాల్లో చూపించేంత ఈజీగా ఉండదు నటీనటులు జీవితాలు. సినిమాల్లో ఓ వెలుగు వెలిగిన వారు కూడా ఫామ్ కోల్పోయిన తర్వాత జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంటారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న ఓ తెలుగు హీరోయిన్‌ కూడా ఈ కోవకే చెందింది.

ఆమె హీరోయిన్‌గా వెండితెరను ఏలిన రోజుల నుంచి ఇప్పుడు ఒంటరి జీవితాన్ని ఈదుతున్న కష్టజీవితం గురించి చాలా మందికి తెలియదు. అయితే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న తెలుగు హీరోయిన్ పేరు నగ్మా. అప్పట్లో తెలుగులో చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, రజినీకాంత్ వంటి స్టార్ హీరోలతో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది. 

తెలుగు, తమిళంతో పాటు హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల సినిమాల్లోనూ దాదాపు 100పైగా నటించి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అప్పట్లోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది ఈ భామ. హీరోయిన్‌గా సూపర్ స్టార్ డమ్ ఉన్న రోజుల్లో ఆమె పలువురు స్టార్ హీరోలతో రిలేషన్‌లో ఉన్నట్లు తెగ రూమర్లు వచ్చాయి. 

హీరోయిన్ నగ్మా వయసు ప్రస్తుతం 50 సంవత్సరాలు. అయితే కెరీర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆమె డేటింగ్ చేసినా.. ప్రస్తుతం  50 ఏళ్ల దాటినా ఒంటరి జీవితాన్ని గడుపుతోంది. అయితే ఆమె ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరమైనా..రాజకీయాల్లో మాత్రం ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. 

దేశవ్యాప్తంగా 10 భాషల్లో నగ్మా 100కి పైగా చిత్రాల్లో నటించింది. అటు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌తో పాటు ఇటు బాలీవుడ్‌లోనూ ఎంతోమంది స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది. అప్పట్లో ఆమెకు ఎంతో క్రేజ్ ఉంది. ఆమె కోసం ఓ అభిమాని ఏకంగా గుడి కట్టేశాడు. 

హీరోయిన్ నగ్మాకు ఇద్దరు చెల్లెళ్లు ఉన్నారు. వారిద్దరూ కూడా స్టార్ హీరోయిన్లే. హీరోయిన్ జ్యోతిక, హీరోయిన్ రోహిణి.. నగ్మా చెల్లెళ్లు. వీరిద్దరూ కూడా సినిమాల్లో నటించి మెప్పించారు.

అయితే నగ్మా చిన్న చెల్లెలు రోహిణి ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉండగా.. హీరో సూర్య భార్య జ్యోతిక మాత్రం సినిమాల్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించింది. సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా నటించిన తర్వాత హీరోయిన్ నగ్మా రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టగా.. అప్పట్లో క్రికెటర్ సౌరవ్ గంగూలీతో డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు రూమర్లు వచ్చాయి. 

EPF Unclaimed Deposit: పీఎఫ్ ఖాతాల్లో మూలుగుతున్న రూ. 10, 900కోట్లు.. ఆ డబ్బు మీదేనా?