Nagma Love Life: హీరోయిన్ నగ్మ ముగ్గురితో లవ్ రొమాన్స్..50 ఏళ్ల వయసులో ఇలా..

Nagma Love Story: ఒక ప్రముఖ నటి 50 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఒంటరిగానే ఉంది. కానీ ఆమె యవ్వనంలో ఆమె చుట్టూ చాలా ప్రేమ కథలు తిరుగుతూ ఉండేవి. ఒకరు కాదు.. ఇద్దరు కాదు.. ఏకంగా ముగ్గురితో ఈ హీరోయిన్ ప్రేమాయణం నడిపిందనే వార్తలు ఉన్నాయి. మరి, ఆ నటి ఎవరో మీకు తెలుసా?
సినీ పరిశ్రమలో నటులు, నటీమణులు సినిమాల్లో కలిసి నటిస్తూ ప్రేమలో పడటం సర్వసాధారణం. ఆ ప్రేమ చాలా సందర్భాలలో కొనసాగవచ్చు లేదా విడిపోవచ్చు. అదేవిధంగా, చాలా ప్రేమకథలు ఈ నటి చుట్టూ తిరిగాయి. ఆ తర్వాత ఈ నటి వాటి నుండి కోలుకుంది. ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల వయస్సులో కూడా ఒంటరిగా ఉంది.     

ఆమె చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటీమణులలో ఒకరు. ఆమె 1990ల్లో, 2000లలో టాప్ హీరోయిన్, ఆమె తీసిన చాలా సినిమాలు హిట్ అయ్యాయి.. ఆ నటి మరెవరో కాదు నగ్మా. ఆమె చాలా హిట్ చిత్రాల్లో నటించింది. నగ్మా హీరోయిన్ జ్యోతిక సోదరి కూడా. ఆమె హిందీలో కూడా టాప్ నటి.     

నగ్మా ముంబైలో పుట్టి పెరిగినప్పటికీ.. ఆమెకు హీరోయిన్ గా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది మాత్రం తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలోనే. నగ్మా నటిగా ఎదిగినప్పటి నుంచి ఆమె చుట్టూ చాలా ప్రేమ పుకార్లు ఉండేవి. ఆమె ప్రముఖ నటులు, క్రికెటర్లతో ప్రేమాయణం సాగించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.     

నగ్మా-సౌరవ్ గంగూలీల ప్రేమ సంబంధం గురించి అందరికీ తెలుసు.. అప్పట్లో అది పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది. ఎందుకంటే అప్పటికి గంగూలీకి అప్పటికే వివాహం జరిగింది. కానీ వారిద్దరూ తమ సంబంధం గురించి ఎప్పుడూ బహిరంగంగా మాట్లాడకపోవడం గమనార్హం.    

క్రికెటర్ గంగూలీతో సంబంధం తెగిపోయిన తర్వాత, నటి నగ్మాకు శరత్‌కుమార్‌తో ప్రేమ వ్యవహారం ఉందని రూమర్స్ వచ్చాయి. ఆ సమయంలో శరత్‌కుమార్ కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ వ్యవహారం గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన విడాకులు తీసుకున్నారని చెబుతారు. ఆ తర్వాత నగ్మా-శరత్‌కుమార్ సంబంధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు.     

నగ్మా భోజ్‌పురి నటుడు రవి కిషన్‌తో ప్రేమలో ఉందని కూడా పుకార్లు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో అతను కూడా వివాహం చేసుకున్నారు. తరువాత ఆ సంబంధం విడిపోయింది. దీని తరువాత నగ్మా మనోద్ తివారీ అనే వివాహిత నటుడితో ప్రేమలో ఉందని పుకారు. కానీ ఇది కొన్ని రోజులు మాత్రమే కొనసాగింది.     

(గమనిక: ఈ సమాచారం కొన్ని వార్తా సంస్థల నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. పై వాటిని నిజమని నిరూపించేందుకు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

