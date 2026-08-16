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Nagula Panchami Holiday: ఆగస్టు 17న నాగుల పంచమి సెలవు ఉందా.. అసలు నిజం ఇదే

Written ByVishnupriya
Published: Aug 16, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:59 PM IST

Nagula Panchami Holiday:ఆగస్టు 17న నాగుల పంచమి జరగనుంది. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇది అందరికీ అధికారిక సెలవు కాదు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు సాధారణంగానే కొనసాగుతాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు మాత్రం స్థానిక సంప్రదాయాల కారణంగా సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

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నాగుల పంచమి 2026

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాగుల పంచమి పండగకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఈ ఏడాది నాగుల పంచమి ఆగస్టు 17న, సోమవారం జరుపుకోనున్నారు. దీంతో ఈ రోజున పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ఉంటుందా అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంది ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆగస్టు 17న హాలిడే ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే అధికారిక సెలవుల జాబితాను పరిశీలిస్తే ఈ విషయంలో స్పష్టత వస్తుంది.  

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ఆగస్టు 17న అధికారిక సెలవు ఉందా?

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 2026 అధికారిక సెలవుల జాబితాలో ఆగస్టు 17న నాగుల పంచమిని సాధారణ సెలవుగా ప్రకటించలేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికారిక క్యాలెండర్‌లో ఆగస్టు నెలలో ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, ఆగస్టు 26 ఈద్ మిలాద్, ఆగస్టు 28 రక్షా బంధన్/వరలక్ష్మీ వ్రతం వంటి సెలవులు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 17 మాత్రం సాధారణ సెలవుల జాబితాలో లేదు.   

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నాగుల పంచమి సెలవు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ 2026 సాధారణ సెలవుల ప్రకటనలో కూడా ఆగస్టు 17ను సాధారణ సెలవుగా పేర్కొనలేదు. కాబట్టి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇది ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సాధారణ అధికారిక సెలవు కాదు.   

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ఆగస్టు 17 సెలవు

అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక సంప్రదాయాలు, విద్యాసంస్థల నిర్ణయాల కారణంగా సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా నాగుల పంచమిని ప్రత్యేకంగా జరుపుకునే సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కాలేజీలు తమ విద్యార్థులకు సెలవు ఇవ్వవచ్చు. అందువల్ల మీ పాఠశాల లేదా కాలేజీ నుంచి వచ్చిన అధికారిక మెసేజ్‌ను ఒకసారి తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి.  

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నాగుల పంచమి ఎందుకు జరుపుకుంటారు?

హిందూ సంప్రదాయంలో పాములకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. పరమశివుడి మెడలో నాగుపాము కనిపిస్తుంది. అలాగే విష్ణుమూర్తికి ఆదిశేషుడు పాన్పుగా ఉంటాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే నాగులను దేవతలుగా భావించి పూజించే సంప్రదాయం ఉంది. ఈ పండగ రోజున భక్తులు నాగదేవతకు పూజలు చేస్తారు. పాలు, పూలు, పసుపు వంటి వాటితో పూజలు నిర్వహిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి నాగదేవతను ప్రార్థిస్తారు.

TAGS:
Nagula Panchami 2026
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Nag Panchami holiday 2026
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